Опасный сыр со стафилококком из Франции: Госпродпотребслужба предоставила объяснения

Мягкий сыр со стафилококком на самом деле попал в несколько стран. В Украине же предоставили официальное объяснение ситуации.

Related video

В Украину не завозили сыр Реблошон де Савуа со стафилококком, который попал на прилавки экспортом из Франции. Об этом говорится в информационном сообщении, поступившем в Госпродпотребслужбу по системе быстрого оповещения относительно пищевых продуктов и кормов (RASFF) № 2023.8743 относительно выявления патогенного микроорганизма "стафилококк коагулазопозитивный" в сыре, который экспортировался из Франции.

Зараженный стафилококком продукт действительно распространяли в Бельгии, Испании и Великобритании. Однако по отправке партии сыра в Украину подтверждающих документов предоставлено не было.

Важно

Как сохранить здоровье кишечника: 5 продуктов, которых нужно избегать во время застолья

Госпродпотребслужба направила запрос команде RASFF при Европейской Комиссии для уточнения относительно экспорта сыра из ЕС в Украину. Оказалось, что данный груз в Украину не отправляли.

В ведомстве также обратили внимание, что портал RASFF является открытым для потребителей, поэтому информационные сообщения могут использоваться для дезинформации общества.

Что известно об опасном сыре из Франции

Накануне сообщалось, что в магазины Украины мог попасть опасный сыр из Франции под названием Реблошон де Савуа (Reblochon de Savoie) — мягкий сыр из непастеризованного коровьего молока из французской области Савоя,. В этом продукте обнаружили возбудителя стафилококковой инфекции.

Ранее подтвердилась информация относительно ядовитых мандаринов из Египта, которые попали на склады нескольких городов Украины.

Ранее в Тернопольской области около 17 человек обратились к врачам с отравлением после посещения кафе японской кухни.