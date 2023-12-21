Небезпечний сир зі стафілококом із Франції: Держпродспоживслужба надала пояснення

М'який сир зі стафілококом насправді потрапив до декількох країн. В Україні ж надали офіційне пояснення ситуації.

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До України не завозили сир Реблошон де Савуа зі стафілококом, який потрапив на прилавки експортом із Франції. Про це йдеться в інформаційному повідомленні, що надійшло до Держпродспоживслужби за системою швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) № 2023.8743 стосовно виявлення патогенного мікроорганізму "стафілокок коагулазопозитивний" в сирі, що експортувався з Франції.

Заражений стафілококом продукт дійсно розповсюджували у Бельгії, Іспанії та Британії. Проте щодо відправлення партії сиру до України підтверджувальних документів надано не було.

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Держпродспоживслужба надіслала запит команді RASFF при Європейській Комісії для уточнення щодо експорту сиру з ЄС до України. Виявилося, що даний вантаж до України не відправляли.

У відомстві також звернули увагу, що портал RASFF є відкритим для споживачів, тому інформаційні повідомлення можуть використовуватися для дезінформації суспільства.

Що відомо про небезпечний сир із Франції

Напередодні повідомлялося, що до магазинів України міг потрапити небезпечний сир із Франції під назвою Реблошон де Савуа (Reblochon de Savoie) — м'який сир з непастеризованого коров'ячого молока з французької області Савоя,. В цьому продукті виявили збудника стафілококової інфекції.

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