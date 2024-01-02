В Украину идут морозы: метеоролог рассказала, когда ожидать до -15 градусов (карта)

В Украину направляется холодный воздух из Арктики. В некоторых регионах дожди и "плюсовая" температура уже на этой неделе сменятся снегом и гололедом на дорогах.

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Первая неделя 2024 года принесет в Украину похолодание. Деталями 1 января поделилась украинская метеоролог Наталья Диденко.

2 января, по ее словам, погода должна быть более сдержанной — с "плюсами". Однако о приходе морозов украинцев оповестят дождь и мокрый снег — на севере, западе и востоке. На юге и в центре существенных осадков не ожидается.

Уже в течение 3-6 января север, восток и часть центра (Полтавская и Днепропетровская области) окажутся под влиянием арктической воздушной массы.

"И не надо бросаться стереотипами "похолодание в Москве — то будет завтра у нас". Пожалуйста! Потому что это также один из истлевших пережитков старой пропаганды и комплекса неполноценности. Даже в прогнозе погоды", — призвала Диденко.

Она объяснила, что приход морозов будет связан с затеканием воздуха из Арктики. Это похолодание пройдет значительное расстояние и разные территории.

Инфографика о движении арктической воздушной массы Фото: Telegram/Наталка Діденко

Наибольшего холода стоит ожидать ночью — температура будет опускаться до -10...-15°C. При условии прояснений показатели на столбиках термометров могут быть еще на 2-3°C ниже.

"Избегут морозов наши южная и западная части, там на неделе будет тепло, даже с "плюсами". Как видите, мощные температурные контрасты", — отметила метеоролог.

В Киеве температура должна начать снижаться уже в течение дня 2 января — до -1...-3°C. Дождь будет переходить в снег, к нему присоединится и сильный ветер — северо-западного происхождения.

Позже в течение недели в столице прогнозируют "типичную зимнюю погоду" — мороз, периодический снегопад и гололед на дорогах. Холода должны ослабнуть только 7 января.

Напомним, 1 января в результате ночной атаки российских дронов уничтожен музей Романа Шухевича во Львове. По данным обладминистрации, только из-за разрушения самого здания Украина понесла миллионные убытки. Фокус подробно разобрался, чем был известен этот музей.