В Україну йдуть морози: метеорологиня розповіла, коли очікувати до -15 градусів (карта)

До України прямує холодне повітря з Арктики. У деяких регіонах дощі та "плюсова" температура вже цього тижня зміняться на сніг та ожеледицю на дорогах.

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Перший тиждень 2024 року принесе в Україну похолодання. Деталями 1 січня поділилась українська метеорологиня Наталія Діденко.

2 січня, з її слів, погода має бути більш стриманою — з "плюсами". Проте про прихід морозів українців сповістять дощ та мокрий сніг — на півночі, заході й сході. На півдні та в центрі істотних опадів не очікується.

Вже впродовж 3-6 січня північ, схід та частина центру (Полтавська і Дніпропетровська області) опиняться під впливом арктичної повітряної маси.

"І не треба кидатися стереотипами "похолодання в Москві — то буде завтра в нас". Будь ласка! Бо це також один із зотлілих пережитків старої пропаганди й комплексу меншовартості. Навіть у прогнозі погоди", — закликала Діденко.

Вона пояснила, що прихід морозів буде пов’язаний з затіканням повітря з Арктики. Це похолодання пройде значну відстань та різні території.

Інфографіка про рух арктичної повітряної маси Фото: Telegram/Наталка Діденко

Найбільшого холоду варто очікувати вночі — температура опускатиметься до -10…-15°C. За умови прояснень показники на стовпчиках термометрів можуть бути ще на 2-3°C нижчими.

"Уникнуть морозів наші південна та західна частини, там на тижні буде тепло, навіть із "плюсами". Як бачите, потужні температурні контрасти", — зазначила метеорологиня.

У Києві температура має почати знижуватися вже впродовж дня 2 січня — до -1…-3°C. Дощ переходитиме у сніг, до нього приєднається і сильний вітер — північно-західного походження.

Пізніше протягом тижня в столиці прогнозують "типову зимову погоду" — мороз, періодичний снігопад та ожеледиця на дорогах. Холоди мають послабнути лише 7 січня.

Нагадаємо, 1 січня внаслідок нічної атаки російських дронів знищений музей Романа Шухевича у Львові. За даними обладміністрації, лише через руйнування самої будівлі Україна зазнала мільйонних збитків. Фокус детально розібрався, чим був відомий цей музей.