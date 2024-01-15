Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: возросло количество погибших, — прокуратура

Если мужчину, который бросил гранату во время заседания, признают виновным, он может оказаться за решеткой с пожизненным сроком. От его действий погибли два человека, сообщили в Офисе Генпрокурора.

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В результате ранений, полученных во время подрыва гранаты в помещении Керецковского сельского совета на Закарпатье, умер еще один мужчина. В итоге количество жертв взрыва возросло до двух человек. О новых обстоятельствах чрезвычайных событий в селе Керецки Хустовецкого района Закарпатской области говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генерального прокурора в Telegram-канале.

В заметке указано, что в течение месяца в реанимации находился 47-летний мужчина, который был начальником ЦПАУ в Керецковской ОТГ. 15 января 2023 года он умер от травм, полученных во время подрыва гранаты 15 декабря.

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Первая жертва взрыва — местный депутат, который умер 16 декабря, напомнили в офисе Генпрокурора. Также указали, что назначен ряд экспертиз и продолжается следствие. Пока правоохранители не могут озвучить статьи Уголовного кодекса, которые инкриминируют подрывнику — сообщат о подозрениях, получив результаты экспертизы.

Подрыв в сельсовете в Керецках — сообщение Офиса Генпрокурора Фото: Скриншот

Имя умершего не указано. Однако на портале Керецковской ОТГ указано имя начальника ЦПАУ в Керецках — это Иван Иляшевич.

Подрыв гранаты в сельсовете на Закарпатье — детали событий 15 декабря

Отметим, 15 декабря 2023 года в СМИ сообщили о взрыве, который произошел во время заседания Керецковского сельского совета. Согласно предварительным данным, один из местных депутатов занес в помещение несколько гранат, которые бросил под ноги присутствующим. На кадрах прямой трансляции можно увидеть, что в помещении находилось более двух десятков человек. Взрывная волна бросила людей на пол, разбила мебель.

В Национальной полиции сообщили, что в результате взрыва получили ранения 20 человек. Среди раненых — мужчина, который на видео с места событий бросал гранаты. Выяснилось, что это местный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин, сообщили журналисты.

Местные жители рассказали, почему подрывник мог совершить взрыв во время собрания. В частности, указывали, что мужчина выступал против начисления премий местным руководителям. Была другая версия: журналист Виталий Глагола заметил, что депутат хотел стать секретарем совета.

После того, как подрывник пришел в себя в больнице, то имел разговор с полицией — о результатах разговора правоохранители не сообщали. Между тем в Офисе Генпрокурора 17 декабря заявили, что планируют переквалифицировать события в сельсовете: возможно выдвижение подозрения по ч. 3 статьи 258 Уголовного кодекса — совершение теракта, во время которого погибли люди. Наказание за подобное преступление — тюрьма на срок от 10 до 15 лет или пожизненное.

Напоминаем, в декабре 2023 года во Львове произошел взрыв в частном доме, в котором проживало шесть человек. В январе произошло чрезвычайное происшествие в Чернигове: взорвалось в подвале многоквартирного дома, погиб человек.