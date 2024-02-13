В Украину пришло потепление: синоптик предупредила, что скоро снова ударят морозы

В регионы вернется "минусовая" температура, в некоторых частях Украины даже выпадет снег. Температура опустится до -14 градусов уже на этой неделе.

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Погода в Украине напоминает весеннюю, но ощутимые холода еще вернутся. Об этом в комментарии NV предупредила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Предполагается, что воздушные потоки изменятся на северо-западные и будут переходить даже в северо-восточные. Скорость ветра составит 7-12 м/с. Это и принесет в Украину похолодание.

"Самый интенсивный мороз ожидается 17-го февраля: -8...-14°C на северо-востоке в ночные часы", — рассказала Птуха.

13 февраля ожидается дождь почти по всей территории Украины, за исключением юга и юго-востока. Температура днем составит +8...+13°C, на западе и севере — +5...+10°C. В высокогорье Карпат температура не поднимется выше +5°C.

14 февраля столбики термометров будут фиксировать +1...+7°C, однако на юге и востоке будет теплее — +8...+13°C. 14-15 февраля во всех регионах кроме запада и востока обещают небольшой дождь, в центре и на севере возможен даже мокрый снег.

Уже с 15 февраля начнется снижение температуры — в среднем на 4-7 градусов. 16 февраля ночью на востоке и севере будет -5...-11°C, а 17 февраля в северных и северо-восточных регионах прогнозируют морозы до -14°C. Днем также будет холодно — -2...-8°C.

"На остальной территории в это время температура также снизится, но не настолько: ночью 0...-6°C, 17 февраля к похолоданию еще и центральные области присоединятся — здесь -3...-9°C может быть ночью, а в дневные часы -4...+2°C", — отметила Птуха.

Большую часть запада и крайний юг морозы не затронут — днем в конце недели прогнозируют +1...+7°C.

16 февраля в северных и центральных регионах пройдет небольшой снег, а на юге обещают мокрый снег с дождем. В остальных областях существенных осадков не будет. В целом во второй части недели осадков, по прогнозу синоптиков, будет немного.

После выходных ожидают снова потепление, показатели на столбиках термометров должны повыситься до нуля. Однако такого тепла, как 12 и 13 февраля, в ближайшее время уже не предвидится.

"Если говорить о Киевской области, то 13 февраля ночью умеренный, а днем небольшой дождь, ночью и утром туман. Температура ночью +5...+7°C, а днем +7...+9°C. 14 февраля небольшой дождь, днем и ночью +3...+5°C. А 15 февраля в регионе ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, или даже мокрый снег, ведь с 15-го числа — снижение температуры, в течение суток около 0°C, ветер 7-12 м/с", — добавила Птуха.

16 февраля в Киевской области будет идти снег, но 17 февраля пройдет без существенных осадков. Температура ночью 16 февраля составит -3...-5°C, а 17 февраля — -5...-7°C. Днем обещают -1...-3°C.

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