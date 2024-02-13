В Україну прийшло потепління: синоптикиня попередила, що скоро знову вдарять морози

У регіони повернеться "мінусова" температура, у деяких частинах України навіть випаде сніг. Температура опуститься до −14 градусів вже цього тижня.

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Погода в Україні нагадує весінню, але відчутні холоди ще повернуться. Про це у коментарі NV попередила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Передбачається, що повітряні потоки зміняться на північно-західні і будуть переходити навіть у північно-східні. Швидкість вітру становитиме 7−12 м/с. Це і принесе в Україну похолодання.

"Найінтенсивніший мороз очікується 17-го лютого: −8…−14°C на північному сході у нічні години", — розповіла Птуха.

13 лютого очікується дощ майже по всій території України, за винятком півдня і південного сходу. Температура вдень становитиме +8…+13°C, на заході та півночі — +5…+10°C. У високогір’ї Карпат температура не підніметься вище +5°C.

14 лютого стовпчики термометрів фіксуватимуть +1…+7°C, однак на півдні та сході буде тепліше — +8…+13°C. 14-15 лютого в усіх регіонах окрім заходу та сходу обіцяють невеликий дощ, у центрі та на півночі можливий навіть мокрий сніг.

Вже з 15 лютого почнеться зниження температури — в середньому на 4−7 градусів. 16 лютого вночі на сході та півночі буде −5…−11°C, а 17 лютого у північних та північно-східних регіонах прогнозують морози до -14°C. Вдень також буде холодно — −2…−8°C.

"На решті території у цей час температура також знизиться, але не настільки: вночі 0…-6°C, 17 лютого до похолодання ще і центральні області приєднаються — тут −3…−9°C може бути вночі, а в денні години -4…+2°C", — зазначила Птуха.

Більшу частину заходу та крайній південь морози не зачеплять — вдень наприкінці тижня прогнозують +1…+7°C.

16 лютого у північних та центральних регіонах пройде невеликий сніг, а на півдні обіцяють мокрий сніг з дощем. У решті областей істотних опадів не буде. Загалом у другій частині тижня опадів, за прогнозом синоптиків, буде небагато.

Після вихідних очікують знову потепління, показники на стовпчиках термометрів мають підвищитись до нуля. Однак такого тепла, як 12 та 13 лютого, найближчим часом вже не передбачається.

"Якщо говорити про Київщину, то 13 лютого вночі помірний, а вдень невеликий дощ, вночі та вранці туман. Температура вночі +5…+7°C, а вдень +7…+9°C. 14 лютого невеликий дощ, вдень та вночі +3…+5°C. А 15 лютого в регіоні очікується невеликий дощ з мокрим снігом, або навіть мокрий сніг, адже з 15-го числа — зниження температури, впродовж доби близько 0°C, вітер 7−12 м/с", — додала Птуха.

16 лютого у Київській області буде йти сніг, але 17 лютого пройде без істотних опадів. Температура вночі 16 лютого становитиме −3…−5°C, а 17 лютого — −5…−7°C. Вдень обіцяють −1…−3°C.

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