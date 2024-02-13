В Днепре трое детей повалили крест на могиле военного: на родителей составили протоколы

Полиция установила, что к повреждению места захоронения военнослужащего причастны трое несовершеннолетних — двое 13-летних парней и 10-летняя девушка. Правоохранители провели с ними разъяснительную беседу.

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На кладбище в Днепре двое 13-летних парней и 10-летняя девушка повалили надгробный крест на могиле украинского военного. На родителей составили административные протоколы. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области.

По информации правоохранителей инцидент произошел на одном из местных кладбищ Новокодакского района в субботу, 10 февраля.

Во время отработки полученной информации полиция установила, что к повреждению места захоронения военнослужащего причастны трое детей — двое 13-летних парней и 10-летняя девушка.

За их действия в отношении родителей работники отделения полиции № 3 Днепровского районного управления полиции составили административные протоколы по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Правоохранители направят протоколы в суд на рассмотрение и принятие решения", — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники полиции пообщались с детьми о недопущении аналогичных случаев в будущем. С родителями правоохранители также провели беседы относительно надлежащего воспитания, контроля за местонахождением и поступками несовершеннолетних.

Напомним, в декабре 2023 года в Винницкой области правоохранители задержали мужчину, который повредил могилы защитников Украины. За содеянное злоумышленника могут посадить за решетку на 5 лет.

Кроме того, в конце сентября в Буче мужчина облил краской патриотический мурал, который создали американские художники. Свой поступок он объяснил тем, что ему не понравилась картина.

Также в сентябре девушка погибшего пилота с позывным "Джус" обращалась к вандалам, которые похитили с могилы защитника боевые шевроны. Она просила вернуть похищенные вещи в обмен на кое-что более ценное.