Дмитрий Кулеба закурил в эфире телемарафона: украинцы отреагировали мемами (фото, видео)

Во время Мюнхенской конференции безопасности украинский дипломат вышел в эфир с украинскими журналистами, однако технические проблемы со связью создали новый мем.

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На украинском телевидении произошел второй курьез за неделю и в этот раз он связан с главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой. Сюжет был показан эфире телемарафона 17 февраля.

Украинский дипломат сейчас находится в Германии на Мюнхенской конференции безопасности. В свободную минуту ему удалось выйти на связь с украинскими журналистами в эфире телемарафона, где он рассказал про ситуацию с блокадой на украинско-польской границе.

В один момент возникли технические проблемы со связью и Дмитрий Кулеба спросила у людей рядом: "Все, мы выбились?", после чего закурил сигару. Оказалось, что съемка продолжалась и зрители это увидели в прямом эфире.

Ведущий телемарафона сразу же начал говорить о том, что украинского дипломата слышно и он может дальше продолжать рассказ.

Украинский дипломат на момент публикации материала никак не комментировал курьез в прямом эфире.

Курьез в эфире телемарафона: мемы с Кулебой

А вот украинцы, которые увидели ролик, оперативно отреагировали при помощи забавных мемов.

Глава МИД закурил в прямом эфире сигару Фото: Скриншот

На одном из них можно увидеть, что его сравнили с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, опубликовав кадры с тем, как тот курит сигарету.

Глава МИД закурил в прямом эфире сигару Фото: Скриншот

Также пользователи сети процитировали одну из песен группы "Курган и Agregat": "Сельска драка, биты-кастеты. В руках арматура, в зубах сигареты". В одном из своих интервью дипломат признался, что слушает часто музыку коллектива и ему очень нравится.

Глава МИД закурил в прямом эфире сигару Фото: Скриншот

Украинцы также вспомнили другие курьезы, которые происходили в прямых эфирах и добавили главных героев инцидентов в одну "студию".

Глава МИД закурил в прямом эфире сигару Фото: Скриншот Глава МИД закурил в прямом эфире сигару Фото: Speka

Публиковались в сети картинки о запрете на курение в общественных местах, а еще дипломата прозвали не только главой МИД, но и "министром мемных дел Украины".

Глава МИД закурил в прямом эфире сигару Фото: Telegram Глава МИД закурил в прямом эфире сигару Фото: Скриншот

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон про легализацию медицинского каннабиса. Пользователи не смогли пройти мимо и создали на основе этого еще один мем.

Глава МИД закурил в прямом эфире сигару Фото: Скриншот

Напомним, 15 февраля сообщалось, что украинская телеведущая оскандалилась в прямом эфире. Людмилу Барбир раздражал ее костюм и то, как она в нем выглядит. После этого она начала материться, но оказалось, что в это время эфир продолжался. Позже женщина заявила, что обычно не позволяет себе такие высказывания, однако утренняя ракетная атака внесла коррективы в настроение.