Дмитро Кулеба закурив в ефірі телемарафону: українці відреагували мемами (фото, відео)

Під час Мюнхенської безпекової конференції український дипломат вийшов в ефір з українськими журналістами, однак технічні проблеми зі зв'язком створили новий мем.

Related video

На українському телебаченні стався другий курйоз за тиждень і цього разу він пов'язаний із главою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою. Сюжет був показаний ефірі телемарафону 17 лютого.

Український дипломат зараз перебуває в Німеччині на Мюнхенській конференції безпеки. У вільну хвилину йому вдалося вийти на зв'язок з українськими журналістами в ефірі телемарафону, де він розповів про ситуацію з блокадою на українсько-польському кордоні.

В один момент виникли технічні проблеми зі зв'язком, і Дмитро Кулеба запитала у людей поруч: "Все, ми вибилися?", після чого закурив сигару. Виявилося, що зйомка тривала і глядачі це побачили в прямому ефірі.

Ведучий телемарафону одразу ж почав говорити про те, що українського дипломата чутно і він може далі продовжувати розповідь.

Мiнiстр на момент публікації матеріалу ніяк не коментував курйоз у прямому ефірі.

Курйоз в ефірі телемарафону: меми з Кулебою

А ось українці, які побачили ролик, оперативно відреагували за допомогою кумедних мемів.

Глава МЗС закурив у прямому ефірі сигару Фото: Скриншот

На одному з них можна побачити, що його порівняли з українським бізнесменом Ігорем Коломойським, опублікувавши кадри з тим, як той курить сигарету.

Глава МЗС закурив у прямому ефірі сигару Фото: Скриншот

Також користувачі мережі процитували одну з пісень гурту "Курган і Agregat": "Сельска драка, біти-кастети. В руках арматура, в зубах сигарети". В одному зі своїх інтерв'ю дипломат зізнався, що слухає часто музику колективу і йому дуже подобається.

Глава МЗС закурив у прямому ефірі сигару Фото: Скриншот

Українці також пригадали інші курйози, які відбувалися в прямих ефірах і додали головних героїв інцидентів в одну "студію".

Глава МЗС закурив у прямому ефірі сигару Фото: Скриншот Глава МЗС закурив у прямому ефірі сигару Фото: Speka

Публікувалися в мережі картинки про заборону на куріння в громадських місцях, а ще дипломата прозвали не тільки главою МЗС, а й "міністром мемних справ України".

Глава МЗС закурив у прямому ефірі сигару Фото: Telegram Глава МЗС закурив у прямому ефірі сигару Фото: Скриншот

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу. Користувачі не змогли пройти повз і створили на основі цього ще один мем.

Глава МЗС закурив у прямому ефірі сигару Фото: Скриншот

Нагадаємо, 15 лютого повідомлялося, що українська телеведуча оскандалилася в прямому ефірі. Людмилу Барбір дратував її костюм і те, як вона в ньому виглядає. Після цього вона почала матюкатися, але виявилося, що в цей час ефір тривав. Пізніше жінка заявила, що зазвичай не дозволяє собі таких висловлювань, проте ранкова ракетна атака внесла корективи в настрій.