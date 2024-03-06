Пожар в Киеве: в ГСЧС сообщили детали борьбы с огнем в экопарке "Осокорки" (фото)

В ведомстве заявили, что для ликвидации были задействованы 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава.

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Пожар в Дарницком районе Киева был ликвидирован в 23:57 вечера пятого марта. На месте происшествия будут дежурить пожарные подразделения и расчет БПЛА для мониторинга территории. Об этом сообщили в ГСЧС.

"5 марта, с 16:46 в Службу спасения стали поступать заявки о пожаре у озера Тягле. Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что произошло возгорание сухой травы и камыша на открытой территории", — говорится в сообщении.

В ГСЧС заявили, что пожар на площади 3 Га был локализован в 23:15 и ликвидирован — в 23:57. На месте происшествия были задействованы 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава. Также привлечен снегоболотоход Богун.

Сотрудники ГСЧС в Киеве

Пожар в Киеве: что известно

В Киеве вечером 5 марта зафиксировали пожар на Левом берегу. На открытой местности видели значительное возгорание. Представители столичной ГСЧС рассказали, горит в микрорайоне Бортничи возле озера сухая трава и камыш. Травмированных и погибших нет.

Позже депутат Киевского городского совета Ксения Семенова заявила, что загорелся экопарк "Осокорки". Она рассказала, что горят заказники "Осокорівські луки" и "Озеро Тягле". Депутат намерена следить за расследованием причин пожара.

Также напомним, 5 марта стало известно, что в Киеве протекает еще одна станция подземки. Жители Киева поделились в сети кадрами, как с потолка на "зеленой" ветке метро течет вода. В коммунальном предприятии заявили, что предварительно произошла авария водопровода.