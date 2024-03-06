Пожежа в Києві: у ДСНС повідомили деталі боротьби з вогнем в екопарку "Осокорки" (фото)

У відомстві заявили, що для ліквідації було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 осіб особового складу.

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Пожежу в Дарницькому районі Києва було ліквідовано о 23:57 вечора п'ятого березня. На місці події чергуватимуть пожежні підрозділи та розрахунок БПЛА для моніторингу території. Про це повідомили в ДСНС.

"5 березня, з 16:46 до Служби порятунку почали надходити заявки про пожежу біля озера Тягле. Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що сталося загоряння сухої трави та очерету на відкритій території", — йдеться в повідомленні.

У ДСНС заявили, що пожежу на площі 3 Га локалізували о 23:15 і ліквідували — о 23:57. На місці події було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу. Також залучено снігоболотохід Богун.

Співробітники ДСНС у Києві

Пожежа в Києві: що відомо

У Києві ввечері 5 березня зафіксували пожежу на Лівому березі. На відкритій місцевості бачили значне загоряння. Представники столичної ДСНС розповіли, горить у мікрорайоні Бортничі біля озера суха трава та очерет. Травмованих і загиблих немає.

Пізніше депутат Київської міської ради Ксенія Семенова заявила, що загорівся екопарк "Осокорки". Вона розповіла, що горять заказники "Осокорівські луки" і "Озеро Тягле". Депутатка має намір стежити за розслідуванням причин пожежі.

Також нагадаємо, 5 березня стало відомо, що в Києві протікає ще одна станція підземки. Жителі Києва поділилися в мережі кадрами, як зі стелі на "зеленій" гілці метро тече вода. У комунальному підприємстві заявили, що попередньо сталася аварія водопроводу.