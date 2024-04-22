Адвокат заявил об исчезновении Червинского, в суде говорят о продлении ареста: что известно

Защитник бывшего командира бил тревогу, ведь более двух суток не знал о местонахождении своего подопечного. Однако в суде рассказали, что Червинскому продлили срок содержания под стражей.

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Бывший исполняющий обязанности командира одной из частей Сил специальных операции, Роман Червинский находится в Кропивницком СИЗО, суд еще 19 апреля продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 июня 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Кировоградского районного суда Кировоградской области.

"В связи с невозможностью провести подготовительное судебное заседание и решить все ходатайства сторон, прокурор просил применить ч. 5 ст. 615 УПК Украины, относительно меры пресечения. Согласно постановлению Кировоградского районного суда Кировоградской области от 19.04.2024 мера пресечения считается продленной до решения вопроса в судебном заседании, но не более чем на два месяца, то есть до 17.06.2024 включительно, согласно ч. 5 ст. 615 УПК Украины", — говорится в сообщении.

В суде уточнили, что в пятницу, 19 апреля 2024 года, проходило подготовительное судебное заседание в отношении Червинского. Однако из-за постоянных и затяжных воздушных тревог, а также из-за систематических задержек стороны защиты после отбоя воздушной тревоги, подготовительное судебное заседание было отложено.

"Отложено подготовительное судебное заседание на 24.05.2024 на 11 час. 40 мин. Обвиняемый Ч. помещен для содержания под стражей в ГУ "Кропивницкий следственный изолятор" с 19.04.2024", — отметили в суде.

Это сообщение от суда появилось только сегодня на фоне сообщений от его адвоката Андрея Иосипова, который 21 апреля заявил, что уже двое суток подряд не может узнать местонахождение своего подопечного.

"2 суток, как местонахождение Романа Червинского не известно!!! 2 суток, как адвокатов Романа игнорирует полиция Кропивницкого и Киева на их обращение о похищении Романа (отсутствуют сведения в ЕРДР, реакция в целом). 2 суток, как жене и близким Романа не сообщают о его местонахождении ни Офис Генерального прокурора, ни следствие, ни суд, ни кто-либо другой", — написал адвокат.

Пост адковата Романа Червинского Фото: Скриншот

Что известно о деле Романа Червинского

Экс-разведчика Романа Червинского поместили в следственный изолятор в апреле 2023 года. Его обвиняют в превышении служебных полномочий после ракетной атаки ВС РФ по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области.

Червинский был привлечен к одной из сверхсекретных специальных операций. Он вместе с коллегами планировал переманить на свою сторону российского военного летчика Романа Носенко, который управлял самолетами Су-24 и Су-34. По замыслу Носенко должен был бы приземлиться на аэродроме "Канатово", однако операция провалилась, ведь Носенко сотрудничал с ФСБ. Вместо того, чтобы прилететь на украинскую территорию вместе с самолетом, 23 июля 2022 года по аэродрому в определенное время россияне ударили девятью ракетами, в результате чего погиб один из боевых командиров и еще 17 военнослужащих были ранены. Также было полностью уничтожено 2 боевых истребителя ВС ВСУ, а взлетная полоса и другая техника получили значительные повреждения.

Червинского обвинили в том, что он без разрешения руководства пытался выманить российского летчика. Представители спецслужб отмечают, что "операция" проводилась Червинским, несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих госорганов, в результате чего российские оккупанты смогли узнать координаты военного аэродрома "Канатово" и позиции личного состава с техникой.

Сам Роман Червинский утверждает, что действовал по приказу, поэтому свой арест называет политической расправой за критику в адрес главы государства.

"В операции по вербовке российского летчика участвовали подразделения СБУ, ВВС и Сил специальных операций. Операция была одобрена главнокомандующим Валерием Залужным", — заявил военнослужащий в письме журналистам.

В ноябре 2023 года анонимные источники The Washingtom Post сообщили, что полковник Сил специальных операций Роман Червинский может быть причастен к планированию подрыва российского газопровода "Северный поток". Он якобы координировал группу людей, которая якобы арендовала яхту для установки взрывных устройств. После чего 26 сентября прошлого года произошла масштабная утечка на газопроводах Nord Stream 1 и 2, идущих из России в Германию по дну Балтийского моря. Никаких подтверждений этой версии предоставлено не было.

Сам Роман Червинский через адвокатов опровергает подобные обвинения и утверждает, что эти "домыслы" распространяются российской пропагандой.

А уже в декабре 2023 года пресс-служба Офиса генерального прокурора заявила, что украинскому экс-разведчику Роману Червинскому выдвинуто подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, Червинский выдавал себя за влиятельного чиновника Государственной фискальной службы и обещал вернуть задержанную партию табака в обмен на $100 тыс.

Напомним, более года назад, 20 апреля стало известно, что Служба безопасности Украины расследует уголовное дело из-за неуспешной попытки украинских защитников угнать российский самолет.