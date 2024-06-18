"Иду на штурм": в Украине выходит комикс о бойцах 3 ОШБр

История украинских воинов гораздо круче, чем о вымышленных супергероях. Средства от продажи книги пойдут на поддержку штурмовиков.

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В июле-августе мир должен увидеть новый украинский комикс, который будет посвящен штурмовикам ВСУ. Это анонсируют на сайте UA Comix.

Книга "Иду на штурм" на 24 страницы будет рассказывать о буднях и мастерстве бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается, на страницах разворачивается история бойцов бригады, пропитанная украинским мистицизмом и военным духом.

Книга в рисунках, как говорится в описании, передает атмосферу войны, которую, как правило, люди могут видеть через объективы GoPro штурмовиков.

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"Среди грохота артиллерии, выстрелов вражеских снайперов и разрушенных домов раскрываются сила и победа воинов 3-й отдельной штурмовой бригады", — говорится в аннотации.

Отмечается, что жизнь бойцов 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр во главе с их командиром Слипом стоит того, чтобы стать сюжетом комикса, ведь история наших бойцов гораздо круче, чем Капитана Америки.

Средства от продажи книги направят на обеспечение потребностей и поддержку бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады.

Напомним, в январе прошлого года американское издание Insider опубликовало комикс под названием "88 дней ада" об украинском волонтере Игоре Талалае, который почти три месяца провел в пытках на оккупированных территориях Украины.