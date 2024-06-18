"Іду на штурм": в Україні виходить комікс про бійців 3 ОШБр

Історія українській воїнів набагато крутіша, ніж про вигаданих супергероїв. Кошти від продажу книги підуть на підтримку штурмовиків.

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У липні-серпні світ має побачити новий український комікс, який буде присвячений штурмовикам ЗСУ. Це анонсують на сайті UA Comix.

Мальопис "Іду на штурм" на 24 сторінки розповідатиме про будні та майстерність бійців 3-ї окремої штурмової бригади Збройних Сил України.

Як зазначається, на сторінках розгортається історія бійців бригади, просякнута українським містицизмом і військовим духом.

Книга у малюнках, як йдеться у описі, передає атмосферу війни, яку, зазвичай, люди можуть бачити через об’єктиви GoPro штурмовиків.

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"Серед гуркоту артилерії, пострілів ворожих снайперів і зруйнованих будинків розкриваються сила та звитяга воїнів 3-ї окремої штурмової бригади", — йдеться у анотації.

Наголошується, що життя бійців 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр на чолі з їхнім командиром Сліпом варте того, щоб стати сюжетом коміксу, адже історія наших бійців набагато крутіша, ніж Капітана Америки.

Кошти від продажу книги спрямують на забезпечення потреб та підтримку бійців 3-ї окремої штурмової бригади.

Нагадаємо, у січні минулого року американське видання Insider опублікувало комікс під назвою "88 днів пекла" про українського волонтера Ігоря Талалая, який майже три місяці провів у тортурах на окупованих територіях України.