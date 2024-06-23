"Такого еще не видели": Кривой Рог накрыло облако выбросов с завода (фото, видео)

В нескольких районах города зафиксировали вредное загрязнение воздуха. В "АрселорМиттал" заявили, что облако возникло из-за внезапного обесточивания мощностей.

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Город Кривой Рог в Днепропетровской области накрыла черная туча. Об этом 23 июня сообщили в местном медиа "Свои".

"Не то чтобы это редкость, но именно такое еще не видели. Подписчики заметили ее на Соцгороде, а затем в Долгинцевском районе", — отметили в публикации.

Фото с места событий Фото с места событий

Журналисты призвали жителей Металлургического, Саксаганского и Долгинцевского районов воздержаться от прогулок. Мониторинг качества воздуха показывал, что он вреден, особенно — для чувствительных групп, например аллергиков.

На момент публикации материала ситуация с воздухом в Кривом Роге несколько улучшилась.

Качество воздуха в Кривом Роге по состоянию на 8:00 Фото: Telegram/Свої Качество воздуха в Кривом Роге по состоянию на 12:00

В ГСЧС в комментарии "24 каналу" заверили, что чрезвычайной ситуации в городе нет. Также ситуацию прокомментировала пресс-служба завода "АрселорМиттал".

"Сегодня около 05:00 произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы. Производственники вынуждены были прибегнуть к ряду кризисных технологических действий для сохранения производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников. Визуальные эффекты, к сожалению, были в городе. Сейчас энергоснабжение восстановлено. Ситуация контролируемая", — сообщили на предприятии.

Напомним, в "Укрэнерго" предупредили, что 23 июня будут более жесткие отключения света, чем ожидалось.

Ночью на 23 июня ВС РФ атаковали Украину ракетами типа "Калибр". Силам ПВО удалось сбить две из трех ракет, взрывы раздавались в Киевской области.