"Такого ще не бачили": Кривий Ріг накрила хмара викидів з заводу (фото, відео)

У декількох районах міста зафіксували шкідливе забруднення повітря. В "АрселорМіттал" заявили, що хмара виникла через раптове знеструмлення потужностей.

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Місто Кривий Ріг у Дніпропетровській області накрила чорна хмара. Про це 23 червня повідомили у місцевому медіа "Свої".

"Не те щоб це рідкість, але саме таке ще не бачили. Підписники помітили її на Соцмісті, а згодом у Довгинцівському районі", — зазначили у публікації.

Фото з місця подій Фото з місця подій

Журналісти закликали жителів Металургійного, Саксаганського та Довгинцівського районів утриматися від прогулянок. Моніторинг якості повітря показував, що воно шкідливе, особливо — для чутливих груп, наприклад алергіків.

На момент публікації матеріалу ситуація з повітрям у Кривому Розі дещо покращилась.

Якість повітря у Кривому Розі станом на 8:00 Фото: Telegram/Свої Якість повітря у Кривому Розі станом на 12:00

У ДСНС у коментарі "24 каналу" запевнили, що надзвичайної ситуації у місті немає. Також ситуацію прокоментувала пресслужба заводу "АрселорМіттал".

"Сьогодні близько 05:00 сталося раптове відключення ряду виробничих потужностей від зовнішньої енергосистеми. Виробничники вимушені були вдатися до ряду кризових технологічних дій для збереження виробничого обладнання, зокрема обладнання коксохімічного виробництва та забезпечення безпеки працівників. Візуальні ефекти, на жаль, були в місті. Зараз енергопостачання відновлено. Ситуація контрольована", — повідомили на підприємстві.

Нагадаємо, в "Укренерго" попередили, що 23 червня будуть жорсткіші відключення світла, ніж очікувалось.

Вночі на 23 червня ЗС РФ атакували Україну ракетами типу "Калібр". Силам ППО вдалося збити дві з трьох ракет, вибухи лунали у Київській області.