В Одессе проверили пляжи из-за подозрительных пятен на воде: можно ли купаться (фото, видео)

Маслянистые пятна на воде заметили местные жители, о чем сразу сообщили в соответствующие службы по контролю воды.

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6 и 9 августа 2024 года к берегу между пляжами "Ланжерон" и "Отрада" принесло большое маслянистое пятно, похожее на мазут. Об этом сообщили в местных пабликах одесситы, предупредив, что купаться в такой воде опасно. В государственной экологической инспекции Юго-Западного округа отреагировали на этот случай, провели проверку и сообщили о ее результатах в своем телеграмм-канале.

Инспекторы по охране окружающей среды округа выехали на указанные в соцсетях пляжи, где обследовали побережье Черного моря и взяли на анализ пробы морской воды. Они взяли пробы на пляже "Lion".

Одесситы сняли на камеры большое маслянистое пятно

"В ходе визуального обследования каких-либо пятен или их остатков не обнаружено. По результатам анализов проб химические показатели качества воды находятся в пределах предельно допустимых концентраций и фона", – заявили в службе.

После проверки службі не нашли опасніх веществ в воде Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Как пишет ресурс Novyny.live, мазут несет особую опасность для водоемов, поскольку при попадании на поверхность воды он образует пленку, которая нарушает влаго-, энерго- и теплообмен с атмосферой. Значительный вред он наносит не только экосистеме, но и здоровью людей. Контакт с этим веществом может вызвать раздражение кожи, глаз, а при попадании в желудок — серьезное отравление. Дети и люди с чувствительной кожей наиболее уязвимы для негативных последствий.

Откуда в Одессе взялся мазут в воде, пока не сообщается. Однако в конце июля стало известно, что РФ разместила три подводные лодки в Черном море. Также над ним регулярно сбивают ракеты и шахеды оккупантов. Например, ВСУ смогли уничтожить над морем уникальный вражеский БПЛА Mohajer-6. Топливо из ракет и беспилотников является, в том числе, и источником загрязнения окружающей среды.

Ранее Фокус писал, что пляж с "секретным драконом" вызвал ажиотаж среди отдыхающих.