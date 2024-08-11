В Одесі перевірили пляжі через підозрілі плями на воді: чи можна купатися (фото, відео)

Маслянисті плями на воді помітили місцеві жителі, про що одразу повідомили відповідні служби з контролю води.

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6 і 9 серпня 2024 року до берега між пляжами "Ланжерон" і "Відрада" принесло велику маслянисту пляму, схожу на мазут. Про це повідомили в місцевих пабліках одесити, попередивши, що купатися в такій воді небезпечно. У державній екологічній інспекції Південно-Західного округу відреагували на ці випадки, провели перевірку і повідомили про її результати у своєму телеграм-каналі.

Інспектори з охорони навколишнього природного середовища округу виїхали на зазначені в соцмережах пляжі, де обстежили узбережжя Чорного моря і взяли на аналіз проби морської води. Вони також узяли проби на пляжі "Lion".

Одесити зняли на камери велику маслянисту пляму

"Під час візуального обстеження будь-яких плям або їхніх залишків не виявлено. За результатами аналізів проб хімічні показники якості води перебувають у межах гранично допустимих концентрацій і фону", — заявили в службі.

Після перевірки службі не знайшли небезпечних речовин у воді Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Як пише ресурс Novyny.live, мазут становить особливу небезпеку для водойм, оскільки під час потрапляння на поверхню води він утворює плівку, що порушує волого-, енерго- і теплообмін з атмосферою. Значної шкоди він завдає не лише екосистемі, а й здоров'ю людей. Контакт із цією речовиною може спричинити подразнення шкіри, очей, а в разі потрапляння в шлунок — серйозне отруєння. Діти та люди з чутливою шкірою найбільш уразливі для негативних наслідків.

Звідки в Одесі взявся мазут у воді, поки що не повідомляється. Однак наприкінці липня стало відомо, що РФ розмістила три підводні човни в Чорному морі. Також над ним регулярно збивають ракети та шахеди окупантів. Наприклад, ЗСУ змогли знищити над морем унікальний ворожий БПЛА Mohajer-6. Паливо з ракет і безпілотників є, зокрема, і джерелом забруднення довкілля.

Раніше Фокус писав, що пляж із "секретним драконом" викликав ажіотаж серед відпочивальників.