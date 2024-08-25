"Нужны четкие ответы": Зеленский собирает совещание по предателям, сбежавшим из Украины

По словам украинского президента, вместе с руководителями правоохранительных и силовых органов будут обсуждаться лица, которые работают против государства и помогают российской агрессии существовать.

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В понедельник, 26 августа состоится совещание, в котором возьмут участие руководители правоохранительных и силовых органов. Речь пойдет о лицах, которые покинули страну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения к народу.

По его словам, необходимо прояснить ответственность некоторых граждан за совершенные преступления. В частности это касается тех, кто продолжает работать против страны.

"Что касается тех лиц, которые работают против нашего государства, предателей Украины, которые помогали российской агрессии или оправдывают ее, сбежавших из Украины, скрываясь от ответственности. Нашему государству нужны четкие ответы по поводу таких людей", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно глава государства добавил, что все граждане, которые причастны к преступлениям, должны получить то, чего они заслуживают. Это касается и тех, кто пытается скрыться от украинского правосудия. В связи с этим и было принято решение о проведении совещания в понедельник.

"На завтра я назначил совещание с участием руководителей правоохранительных органов — СБУ, МВД, ГБР, также будут руководители НАБУ, САП, глава ГПСУ, генпрокурор, представители разведки. Многие вещи нужно обсудить на этой встрече и сделать выводы", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 25 августа сообщалось, что народного депутата Артема Дмитрука подозревают в избиении военного и правоохранителя. В связи с подозрением его вызывают в Государственное бюро расследований 29 и 30 августа. Впрочем, по данным СМИ, он уже покинул территорию Украины.

Позже стало известно, что Офис Генпрокурора начал уголовное производство после выезда Артема Дмитрука за границу. По данным Михаила Ткача, народный депутат уже находится в Италии. Он якобы выехал из Украины через границу с Молдовой.