"Потрібні чіткі відповіді": Зеленський збирає нараду щодо зрадників, які втекли з України

За словами українського президента, разом із керівниками правоохоронних і силових органів обговорюватимуть осіб, які працюють проти держави і допомагають російській агресії існувати.

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У понеділок, 26 серпня, відбудеться нарада, в якій візьмуть участь керівники правоохоронних і силових органів. Йтиметься про осіб, які покинули країну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до народу.

За його словами, необхідно прояснити відповідальність деяких громадян за скоєні злочини. Зокрема це стосується тих, хто продовжує працювати проти країни.

"Що стосується тих осіб, які працюють проти нашої держави, зрадників України, які допомагали російській агресії або виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності. Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких людей", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо глава держави додав, що всі громадяни, які причетні до злочинів, мають отримати те, на що вони заслуговують. Це стосується і тих, хто намагається сховатися від українського правосуддя. У зв'язку з цим і було ухвалено рішення про проведення наради в понеділок.

"На завтра я призначив нараду за участю керівників правоохоронних органів — СБУ, МВС, ДБР, також будуть керівники НАБУ, САП, голова ДПСУ, генпрокурор, представники розвідки. Багато речей потрібно обговорити на цій зустрічі і зробити висновки", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 25 серпня повідомлялося, що народного депутата Артема Дмитрука підозрюють у побитті військового і правоохоронця. У зв'язку з підозрою його викликають до Державного бюро розслідувань 29 і 30 серпня. Утім, за даними ЗМІ, він уже покинув територію України.

Пізніше стало відомо, що Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження після виїзду Артема Дмитрука за кордон. За даними Михайла Ткача, народний депутат уже перебуває в Італії. Він нібито виїхав з України через кордон із Молдовою.