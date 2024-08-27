Признал вину и обязался помочь ВСУ на 1 млн гривен: ВАКС вынес приговор экс-депутату

Источник журналистов рассказал, что речь идет про бывшего депутата Тернопольского облсовета Олега Щиголя, которого задержали еще в марте. Он призывал раненого бойца ВСУ отдать ему 50% государственной помощи, но был пойман.

Related video

Украинский бывший депутат Олег Щиголь, который требовал откат от раненого военного, сумел обойтись штрафом и помощью для ВСУ. Об этом говорится в материале издания Liga.net.

Высший антикоррупционный суд в результате заседания утвердил соглашение о том, что бывший депутат Тернопольского областного совета виновен по делу о вымогательстве и коррупции. Подсудимый признал свою вину и теперь должен перечислить в общей сложности 1 миллион гривен на помощь армии, а также дополнительно выплатить десятки тысяч гривен штрафа.

В опубликованном ВАКС заявлении говорится, что обвиняемый "безоговорочно признал свою вину" и обязался сбросить на поддержку Сил обороны 405 000 грн. При этом еще до утверждения соглашения он передал в 4 механизированный батальон Отдельной Президентской бригады одну интерактивную панель SMART Board GX165-V3 (стоимостью в 90 000 грн) и перечислил 500 000 грн на ВСУ.

После признания виновности суд обязал бывшего депутата выплатить 68 000 грн штрафа с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, на два года. Этот приговор можно обжаловать в течение 30 дней.

Бывший депутат признал вину: что о нем известно

Один из источников журналистов рассказал, что речь идет про бывшего депутата Олега Щиголя. Мужчину избрали от партии "Довіра", но себя он определял как беспартийного. Обвиняемый накануне требовал от раненого бойца ВСУ 50% отката в размере 15 тысяч гривен, чтобы тот смог получить финансовую помощь. Хотя военнослужащему полагались ве 30 тысяч.

В марте Олег Щиголь был задержан. Тогда Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро предварительно квалифицировали дело депутата по более жесткой части статьи о коррупции и если бы он проходил по ней в суде, то мог бы быть лишен свободы сроком на 10 лет.

Ближе к маю расследование было завершено и дело квалифицировали по той части статьи, по которой бывшего депутата и признали виновным.

Напомним, 27 июля сообщалось, что в Тернопольской области чиновница брала взятки сертификатами в магазин косметики и бензином. Она вместе с сообщниками требовала у местного предпринимателя взятку за содействие в беспрепятственном ведении бизнеса, рассказали в прокуратуре.

14 июня сообщалось, что в Одесской области мужчина дал взятку контрразведчикам СБУ, чтобы те устранили ухажера-иностранца. "Заказчик" потребовал предоставить ему подтверждающие фото иностранца на пограничном пункте и документов с информацией о его запрете на въезд в Украину в течение 3 лет.