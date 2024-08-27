Визнав провину і зобов'язався допомогти ЗСУ на 1 млн гривень: ВАКС виніс вирок ексдепутату

Джерело журналістів розповіло, що йдеться про колишнього депутата Тернопільської облради Олега Щиголя, якого затримали ще в березні. Він закликав пораненого бійця ЗСУ віддати йому 50% державної допомоги, але був спійманий.

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Український колишній депутат Олег Щиголь, який вимагав відкат від пораненого військового, зумів обійтися штрафом і допомогою для ЗСУ. Про це йдеться в матеріалі видання Liga.net.

Вищий антикорупційний суд у результаті засідання затвердив угоду про те, що колишній депутат Тернопільської обласної ради винен у справі про вимагання та корупцію. Підсудний визнав свою провину і тепер має перерахувати загалом 1 мільйон гривень на допомогу армії, а також додатково виплатити десятки тисяч гривень штрафу.

В опублікованій ВАКС заяві йдеться, що обвинувачений "беззастережно визнав свою провину" і зобов'язався скинути на підтримку Сил оборони 405 000 грн. При цьому ще до затвердження угоди він передав у 4 механізований батальйон Окремої Президентської бригади одну інтерактивну панель SMART Board GX165-V3 (вартістю 90 000 грн) і перерахував 500 000 грн на ЗСУ.

Після визнання винуватості суд зобов'язав колишнього депутата виплатити 68 000 грн штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, на два роки. Цей вирок можна оскаржити протягом 30 днів.

Колишній депутат визнав провину: що про нього відомо

Одне з джерел журналістів розповіло, що йдеться про колишнього депутата Олега Щиголя. Чоловіка обрали від партії "Довіра", але себе він визначав як безпартійного. Обвинувачений напередодні вимагав від пораненого бійця ЗСУ 50% відкату в розмірі 15 тисяч гривень, щоб той зміг отримати фінансову допомогу. Хоча військовослужбовець мав отримати 30 тисяч.

У березні Олег Щиголь був затриманий. Тоді Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро попередньо кваліфікували справу депутата за більш жорсткою частиною статті про корупцію, і якби він проходив за нею в суді, то міг би бути позбавлений волі строком на 10 років.

Ближче до травня розслідування було завершено і справу кваліфікували за тією частиною статті, за якою колишнього депутата і визнали винним.

Нагадаємо, 27 липня повідомлялося, що в Тернопільській області чиновниця брала хабарі сертифікатами в магазин косметики та бензином. Вона разом зі спільниками вимагала в місцевого підприємця хабар за сприяння в безперешкодному веденні бізнесу, розповіли в прокуратурі.

14 червня повідомлялося, що в Одеській області чоловік дав хабар контррозвідникам СБУ, щоб ті усунули залицяльника-іноземця. "Замовник" зажадав надати йому підтверджувальні фото іноземця на прикордонному пункті та документів з інформацією про його заборону на в'їзд в Україну протягом 3 років.