Нардеп Копытин в тяжелом состоянии после ДТП под Киевом: новые детали от семьи и полиции

Родные Игоря Копытина подтвердили, что он госпитализирован вместе с водителем после аварии на трассе. Правоохранители рассказали, что у водителя диагностирован перелом позвоночника.

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29 августа в СМИ сообщили, что ночью машина Toyota Land Cruiser Prado на большой скорости влетела в бетонное ограждение. В результате аварии пострадали двое мужчин, один из них — народный депутат и член комитета по нацбезопасности Верховной Рады Игорь Копытин. Инцидент подтвердили на странице парламентария в Facebook.

В посте указано, что в результате ДТП на трассе в тяжелом состоянии находятся Копытин и его водитель. Сообщается, что пострадавшие получили серьезные травмы. На странице нардепа поблагодарили всех, кто волновался из-за тревожных новостей, и пообещали опубликовать подробности позже.

Фото Игоря Копытина Фото: Ігорь Копытин / Facebook

"Детям и жене сейчас нелегко, дополнительные вопросы могут травмировать близких. Обязательно будем держать в курсе здесь на канале", — добавил автор поста.

Также аварию официально подтвердила пресс-служба полиции Киевской области, не разглашая имен пострадавших. Правоохранители рассказали, что полиция получила около полуночи сообщение о ДТП в Белой Церкви. Машина на 78 километре трассы из Киева в Одессу в направлении столицы врезалась в бетонные блоки.

"Предварительно установлено, что 33-летний водитель Toyota не справился с управлением и совершил наезд на бетонное препятствие. Водителя и его пассажира, которым оказался народный депутат Украины, госпитализировали в больницу", — отметила пресс-служба.

Фото с места ДТП, ранее опубликованные в СМИ Фото: Украинская правда Фото с места ДТП, ранее опубликованные в СМИ Фото: Украинская правда

По предварительным данным, у водителя диагностировали переломы позвоночника, руки и травму головы. Пострадавшего депутата доставили в больницу с подозрением на перелом позвоночника и травму головы. Полицейские возбудили дело о нарушении правил безопасности дорожного движения, в результате которого пострадавший получил телесные повреждения средней тяжести.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый поделился подозрением, что за убийством языковеда Ирины Фарион стоит РФ. По его словам, смерть деятельницы была выгодна стране-агрессору, чтобы посеять вражду.

29 августа в Украине почтили память воина Алексея Меся, который погиб во время массированного обстрела ВС РФ. По данным СМИ, летчик управлял западным истребителем F-16, с которым произошла авиакатастрофа. В Генштабе ВСУ подтвердили инцидент, заявив о проведении расследования.