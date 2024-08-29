Нардеп Копитін у важкому стані після ДТП під Києвом: нові деталі від сім'ї та поліції

Рідні Ігоря Копитіна підтвердили, що він госпіталізований разом із водієм після аварії на трасі. Правоохоронці розповіли, що у водія діагностований перелом хребта.

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29 серпня у ЗМІ повідомили, що вночі машина Toyota Land Cruiser Prado на великій швидкості влетіла у бетонну огорожу. Внаслідок аварії постраждали двоє чоловіків, один із них — народний депутат та член комітету з нацбезпеки Верховної Ради Ігор Копитін. Інцидент підтвердили на сторінці парламентаря у Facebook.

У пості зазначено, що внаслідок ДТП на трасі у важкому стані перебувають Копитін та його водій. Повідомляється, що постраждалі дістали серйозні травми. На сторінці нардепа подякували усім, хто хвилювався через тривожні новини, та пообіцяли опублікувати подробиці пізніше.

Фото Ігоря Копитіна Фото: Ігор Копитін / Facebook

"Дітям та дружині зараз нелегко, додаткові питання можуть травмувати близьких. Обов'язково будемо тримати в курсі тут на каналі", — додав автор поста.

Також аварію офіційно підтвердила пресслужба поліції Київської області, не розголошуючи імен постраждалих. Правоохоронці розповіли, що поліція отримала приблизно опівночі повідомлення про ДТП у Білій Церкві. Машина на 78-му кілометрі траси з Києва до Одеси в напрямку столиці врізалася в бетонні блоки.

"Попередньо встановлено, що 33-річний водій Toyota не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бетонну перешкоду. Водія та його пасажира, яким виявився народний депутат України, ушпиталили до лікарні", — зазначила пресслужба.

Фото з місця ДТП, раніше опубліковані у ЗМІ Фото: Українська правда Фото з місця ДТП, раніше опубліковані у ЗМІ Фото: Українська правда

За попередніми даними, у водія діагностували переломи хребта, руки та травму голови. Постраждалого депутата доставили в лікарню з підозрою на перелом хребта та травму голови. Поліціянти відкрили провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху, внаслідок якого постраждалий дістав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

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