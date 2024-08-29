В Полтаве более 200 летучих мышей залетели в квартиру через окно (видео)

По словам специалистки Алены Шуленко, в день инцидента им пришлось дважды спасать рукокрылых. Сначала они попали в ловушку между стеклами в окнах в одном из домов, а потом и вовсе нарушили покой жителей одной из квартир.

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В Полтаве удалось спасти более 200 летучих мышей, часть из которых залетели в квартиру местных жителей. Об этом рассказала специалистка Украинского центра реабилитации рукокрылых Алена Шуленко в комментарии "Суспiльному".

Произошел инцидент в среду, 28 августа. Специалистам пришлось дважды за сутки сделать все для того, чтобы спасти сотни летучих мышей. Первый был получен через call-центр центра реабилитации рукокрылых.

"Первую группу летучих мышей нам помогали спасать все. Я звонила и в полицию, и спасателям, и ОВА. Наши волонтеры сами не могли их вызволить, они попали в ловушку между стеклами в окнах в одном из домов", — рассказала Алена Шуленко.

Уже вечером в одну из квартир Полтавы залетели еще 200 летучих мышей и в помещении они оказались из-за того, что жители ночью не закрыли окна.

Специалистка Украинского центра реабилитации рукокрылых делится, что из-за позднего времени суток пришлось их сразу выпускать. Сейчас продолжается сезон миграции летучих мышей вида рыжая вечерница. Обычно это происходит с августа по сентябрь и в этот период они мигрируют с леса в город, где зимуют.

"Уже было вечернее время, поэтому мы сразу их выпускали на волю, они хорошо ориентировались в темноте", — подытожила Алена Шуленко.

Напомним, 30 сентября 2023 года сообщалось, что в Чехии номер с туристами заполонили летучие мыши, ведь они забыли закрыть окно. Август и сентябрь — месяцы, когда концентрация летучих мышей в Чехии становится рекордной. Они залетают в открытые окна и двери домов и квартир.

9 августа 2021 года сообщалось, что летучая мышь установила рекорд, перелетев из Лондона в Россию, и умерла в лапах кота. Крохотное животное преодолело расстояние более 2 тысяч километров. По мнению исследователей, такое стало возможным только благодаря изменению климата.