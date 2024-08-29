У Полтаві понад 200 кажанів залетіли у квартиру через вікно (відео)

За словами фахівчині Олени Шуленко, в день інциденту їм довелося двічі рятувати рукокрилих. Спочатку вони потрапили в пастку між шибками у вікнах в одному з будинків, а потім і зовсім порушили спокій мешканців однієї з квартир.

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У Полтаві вдалося врятувати понад 200 кажанів, частина з яких залетіла у квартиру місцевих жителів. Про це розповіла фахівчиня Українського центру реабілітації кажанів Олена Шуленко в коментарі "Суспільному".

Стався інцидент у середу, 28 серпня. Фахівцям довелося двічі за добу зробити все для того, щоб врятувати сотні кажанів. Перший було отримано через call-центр центру реабілітації рукокрилих.

"Першу групу кажанів нам допомагали рятувати всі. Я дзвонила і в поліцію, і рятувальникам, і ОВА. Наші волонтери самі не могли їх визволити, вони потрапили в пастку між шибками у вікнах в одному з будинків", — розповіла Олена Шуленко.

Уже ввечері в одну з квартир Полтави залетіли ще 200 кажанів і в помешканні вони опинилися через те, що мешканці вночі не зачинили вікна.

Фахівчиня Українського центру реабілітації кажанів ділиться, що через пізній час доби довелося їх одразу випускати. Зараз триває сезон міграції кажанів виду руда вечірниця. Зазвичай це відбувається з серпня по вересень і в цей період вони мігрують із лісу до міста, де зимують.

"Уже був вечірній час, тож ми одразу їх випускали на волю, вони добре орієнтувалися в темряві", — підсумувала Альона Шуленко.

Нагадаємо, 30 вересня 2023 року повідомлялося, що в Чехії номер із туристами заполонили кажани, адже вони забули закрити вікно. Серпень і вересень — місяці, коли концентрація кажанів у Чехії стає рекордною. Вони залітають у відчинені вікна та двері будинків і квартир.

9 серпня 2021 року повідомлялося, що кажан встановив рекорд, перелетівши з Лондона в Росію, і помер у лапах кота. Крихітна тварина подолала відстань понад 2 тисячі кілометрів. На думку дослідників, таке стало можливим тільки завдяки зміні клімату.