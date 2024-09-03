В Киеве царит "бабье лето", но уже скоро похолодает: прогноз погоды в Украине (карты)

В Одесской области прогнозируют неожиданно прохладную погоду. На крайнем же востоке наоборот будет сохраняться жара до +30 градусов.

Related video

В Украине ожидается похолодание, а в некоторых областях пройдут дожди с грозами. Об этом 3 сентября сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на завтра

4 сентября в Украине ожидается комфортная температура — от +24 до +29 градусов. Неожиданная прохлада ожидается в Одесской и Днепропетровской областях — местами даже от +22 до +25 градусов. На крайнем востоке, крайнем севере и северо-западе будет умеренная жара до +30 градусов.

Прогноз температуры в Украине Фото: facebook Наталка Диденко

В среду пройдут дожди, а порой и грозовые ливни, на юге Украины. Ближе к вечеру дождь может дойти и до Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Прогноз осадков в Украине Фото: facebook Наталка Диденко

В Киеве 4 августа также будет комфортная температура — +27 градусов. Будет сухо, но облачно.

"То есть, завтра в Киеве увеличение облачности, без осадков, приятно тепло. Бабье лето роскошествует, словом, будет тебе, враже, как наши бабы скажут", — написала Диденко.

Какой будет погода до конца рабочей недели

Как сообщили в Укргидрометцентре, в ближайшие дни в Украине будет от +23 до +29 градусов. Ночью температура будет опускаться до +15-20 градусов, а на западе — до +12-17 градусов.

На юге и востоке, а также в большинстве центральных областей, ожидаются местами небольшие дожди с грозами. В остальных регионах осадки не прогнозируют.

В Киеве похолодает: прогноз погоды

Данные Укргидрометцентра свидетельствуют о том, что в столице ожидается постепенное похолодание. Ближайшие три дня днем температура будет держаться на показателе в +27 градусов, но на выходных уже составит +25 градусов.

Ночи также станут холоднее — +13 градусов на выходных вместо +19 в среду и +18 в последние дни рабочей недели.

Прогноз температуры в Киеве до конца недели Фото: Скриншот

Напомним, в Киеве пахнет горелым и наблюдается дымка. В двух районах столицы зафиксировали вредное состояние воздуха.

Одесситы заметили, что море начало светиться "ярко-голубым сиянием". В СМИ объяснили, что это связано с размножением одноклеточных водорослей.