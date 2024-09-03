В Киеве пахнет горелым и дымка: в двух районах вредный воздух (карты)

В КГГА посоветовали отложить прогулки и закрыть окна. Уровень радиации остается в пределах нормы.

Related video

Со 2 сентября в Киеве замечают в отдельных районах запах жженого и дымка. Об этом 3 сентября сообщил корреспондент Фокуса.

По состоянию на 08:00 в Киеве фиксировали средний уровень загрязненности атмосферного воздуха и радиационный фон в пределах нормы.

Состояние воздуха в Киеве по состоянию на 8:00 Фото: Зеркало недели

Что говорят власти?

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) подтвердили, что воздух в столице ухудшился.

"Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах. В частности — горение торфа в 6 очагах общей площадью 3,74 га в Броварском районе Киевской области", — объяснила пресс-служба.

В КГГА добавили, что неприятный запах в городе также может быть связан с пожарами. Киевлянам в случае задымленности посоветовали закрыть окна и отказаться от длительных прогулок или физической активности на открытом воздухе.

Какова ситуация сейчас?

На момент публикации материала, по данным приложения "Киев Цифровой", уровень радиации во всех районах столицы не превышает нормы и является безопасным. На левом берегу Киева фиксируют средний уровень загрязненности воздуха, а на правобережье ситуация несколько хуже. В Подольском и Голосеевском районах состояние воздуха оценивают как вредное.

Уровень радиации в Киеве по состоянию на 10:40 Фото: Скриншот Состояние воздуха в Киеве по состоянию на 10:40 Фото: Скриншот

Напомним, 2 сентября в Голосеевском районе Киева произошла стрельба. В полиции рассказали, что причиной конфликта стала припаркованная машина.

Местные заметили, что море в Одессе начало светиться голубым цветом. Такой визуальный эффект объясняется цветением воды из-за водорослей.