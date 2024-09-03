У Києві пахне горілим та димка: у двох районах шкідливе повітря (карти)

У КМДА порадили відкласти прогулянки та зачинити вікна. Рівень радіації залишається в межах норми.

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З 2 вересня у Києві помічають в окремих районах запах паленого та димку. Про це 3 вересня повідомив кореспондент Фокусу.

Станом на 08:00 у Києві фіксували середній рівень забрудненості атмосферного повітря та радіаційний фон у межах норми.

Стан повітря у Києві станом на 8:00 Фото: Дзеркало тижня

Що каже влада?

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) підтвердили, що повітря в столиці погіршилось.

"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах. Зокрема — горіння торфу в 6 осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київщини", — пояснила пресслужба.

У КМДА додали, що неприємний запах у місті також може бути пов’язаний з пожежами. Киянам в разі задимленості порадили зачинити вікна та відмовитися від тривалих прогулянок або фізичної активності на відкритому повітрі.

Яка ситуація зараз?

На момент публікації матеріалу, за даними застосунку "Київ Цифровий", рівень радіації в усіх районах столиці не перевищує норми та є безпечним. На лівому березі Києва фіксують середній рівень забрудненості повітря, а на правобережжі ситуація дещо гірша. У Подільському та Голосіївському районах стан повітря оцінюють як шкідливий.

Рівень радіації у Києві станом на 10:40 Фото: Скриншот Стан повітря у Києві станом на 10:40 Фото: Скриншот

Нагадаємо, 2 вересня у Голосіївському районі Києва сталася стрілянина. В поліції розповіли, що причиною конфлікту стала припаркована машина.

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