У Києві панує "бабине літо", але вже скоро похолодає: прогноз погоди в Україні (карти)

В Одеській області прогнозують несподівано прохолодну погоду. На крайньому ж сході навпаки зберігатиметься спека до +30 градусів.

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В Україні очікується похолодання, а в деяких областях пройдуть дощі з грозами. Про це 3 вересня повідомила Синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на завтра

4 вересня в Україні очікується комфортна температура — від +24 до +29 градусів. Несподівана прохолода очікується в Одеській та Дніпропетровській областях — місцями навіть від +22 до +25 градусів. На крайньому сході, крайній півночі та північному заході буде помірна спека до +30 градусів.

Прогноз температури в Україні Фото: facebook Наталка Діденко

У середу пройдуть дощі, а часом і грозові зливи, на півдні України. Ближче до вечора дощ може дійти й до Черкаської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Прогноз опадів в Україні Фото: facebook Наталка Діденко

У Києві 4 серпня також буде комфортна температура — +27 градусів. Буде сухо, але хмарно.

"Тобто, завтра в Києві збільшення хмарності, без опадів, приємно тепло. Бабине літо розкошує, словом, буде тобі, враже, як наші бабИ скажуть", — написала Діденко.

Якою буде погода до кінця робочого тижня

Як повідомили в Укргідрометцентрі, найближчими днями в Україні буде від +23 до +29 градусів. Вночі температура опускатиметься до +15-20 градусів, а на заході — до +12-17 градусів.

На півдні та сході, а також у більшості центральних областей, очікуються місцями невеликі дощі з грозами. У решті регіонів опади не прогнозують.

У Києві похолодає: прогноз погоди

Дані Укргідрометцентру свідчать про те, що в столиці очікується поступове похолодання. Найближчі три дні вдень температура триматиметься на показнику у +27 градусів, але на вихідних вже становитиме +25 градусів.

Ночі також стануть холоднішими — +13 градусів на вихідних замість +19 у середу та +18 в останні дні робочого тижня.

Прогноз температури у Києві до кінця тижня Фото: Скриншот

Нагадаємо, у Києві пахне горілим та спостерігається димка. У двох районах столиці зафіксували шкідливий стан повітря.

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