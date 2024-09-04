Прокуратура отказалась комментировать судьбу уголовных производств по обанкротившемуся "Дельта Банку", в которых фигурировал Cargill, — СМИ

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Правоохранители и ФГВФЛ почему-то неожиданно забыли о роли экс-владельца Cargill в громком банкротстве "Дельта Банка". Об этом в своем расследовании пишет РБК-Украина, передает УНИАН.

Издание напоминает, что государство должно было активизировать усилия по возвращению активов банков-банкротов, включая арест активов экс-владельцев, в конце 2021 года после подписания Меморандума с МВФ.

Недавно Фонд гарантирования вкладов физлиц проиграл суд первой инстанции владельцу обанкротившегося "Дельта Банка" Николаю Лагуну. Последний до сих пор не понес ответственности и не экстрадирован в Украину.

"За 8 месяцев не подготовлено объявление Лагуна в международный розыск. Суды проигрываются. Не похоже на то, что государство тщательно ищет активы Лагуна. Но если по нему имеется хотя бы какая-то имитационная работа, то похоже, что у государства почему-то нет никаких вопросов к Cargill Financial Services International (CFSI). О его роли как акционера в банкротстве "Дельты" все забыли", — говорится в статье.

Как ранее заявляли в Фонде, выявленные факты мошеннических схем по банкротству банка легли в основу многочисленных уголовных производств. РБК-Украина попытался актуализировать у государственных органов — на какой стадии находятся уголовные производства и судебные дела в отношении владельцев "Дельта Банка": Николая Лагуна (70,61%) и американской корпорации Cargill (29,39%).

"Прокуратура отчиталась всего о четырех уголовных производствах, которыми занималась Нацполиция. Хотя если проанализировать сообщения в медиа с 2015 года их было больше", — пишет РБК-Украина.

Относительно розыска Лагуна, то все что смогли сообщить в Офисе генпрокурора это: "В настоящее время принимаются меры, предусмотренные уголовным процессуальным законодательством по объявлению обвиняемого в международный розыск...".

При этом в Офисе генпрокурора сообщили, что в упомянутых в ответе уголовных производствах, связанных с банкротством АО "Дельта Банк", должностным лицам Cargill подозрения не выдвигались. В то же время прокуратура не предоставила четкого ответа на вопрос журналистов о судьбе конкретных КП, в которых фигурировал или мог фигурировать второй акционер "Дельты".

"Если прокуратура просто проигнорировала вопрос по КП, в котором фигурирует американская компания, то ФГВФЛ вообще не ответил на запрос. Ни относительно того, как идет розыск активов Лагуна, ни относительно судебных дел, ни относительно роли Cargill", — сообщают журналисты.

Еще в январе 2016 года Фонд гарантирования вкладов заявил, что из "Дельта Банка" были выведены активы на сумму более $100 млн долларов через операции с аккредитивами, связанными с Cargill. Сейчас это около 4,1 млрд грн. ФГВФЛ признал эти сделки ничтожными.

"Всего на компанию Cargill было заключено 17 фиктивных аккредитивов на общую сумму более $100 млн. Это так называемое внебалансовое схлопывание на сумму около 2,5 млрд грн, которую теряет банк", — сообщали в фонде.

Как отмечает издание, Cargill незадолго до введения временной администрации вывел как можно больше своих средств, оставив многочисленных клиентов банка на произвол судьбы. Речь идет о том, что один из акционеров мог воспользоваться инсайдерской информацией о проблемах с банком и по данной схеме вывести свои средства, не приложив усилий к спасению учреждения. А это может быть нарушением норм закона "О банках и банковской деятельности".

Об этой схеме было опубликовано отдельное журналистское расследование (подробнее здесь).

Впоследствии правоохранители также обнаружили, что эти операции имеют признаки фиктивных. А в схеме могли быть задействованы также должностные лица "Дельты". Были открыты уголовные производства.

РБК-Украина пишет, что фонд через суды тогда добивался признания недействительными ряда сделок о зачислении однородных встречных требований.

"После нескольких лет борьбы мы все-таки смогли в Верховном суде доказать незаконность операций по "схлопыванию", доказать сам факт существования требований и открыть таким образом путь к взысканию этой задолженности", — заявляла журналистам на тот момент (2020 г.) директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут.

В 2019 году Фонд продал эти проблемные кредиты на аукционе. В частности пул активов купила финансовая компания "Инвестохиллс Веста". Последняя впоследствии отсудила соответствующие долги. То есть, и здесь суды признали, что "схлопывание" по аккредитивам было незаконным.

"История "Дельта Банка" является ярким примером того, как агрессивные и непрозрачные бизнес-стратегии могут привести к краху даже крупнейших финансовых учреждений. Масштабная ликвидация банка, которая длилась годами, оставила после себя значительные финансовые потери для государства и вкладчиков. Роль иностранных партнеров, таких как Cargill, в этом процессе также вызывает много вопросов, которые до сих пор остаются без ответов", — отмечают журналисты.

Издание напоминает, что по исследованиям журналистов к данной схеме вывода средств могли привлекать представителей московского офиса Cargill.

В 2024 году журналисты "Бизнес Цензора" также исследовали, что Cargill, после полномасштабного вторжения россиян в 2022 году, продолжил работать в России. Российские структуры корпорации за 2022-2023 годы заплатили в бюджет РФ 6,9 млрд рублей налога на прибыль. В 2023 году их выручка составила 130 млрд руб. А чистая прибыль, по сравнению с 2022 г., увеличилась с 8,1 млрд руб. до 16,3 млрд руб.