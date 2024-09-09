Погиб советник главы Минстратегпрома Ярослав Олейник: что известно (фото)

Ярослав Олейник присоединился к Минстратегпрому прямо с фронта в июле 2023 года. Он отвечал за работу с производителями дронов, рассказал внештатный советник главы Офиса президента Александр Камышин.

Related video

Ночью 8 сентября в ДТП погиб украинский военный, советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Ярослав Олейник с позывным "Локи". Об этом сообщила заместитель министра Анна Гвоздяр в своем Facebook.

"Сегодня получили трагическую весть. Наш Ярослав Олейник ночью погиб вместе с женой Ниной в ДТП", — написала Анна Гвоздяр вечером 8 сентября.

Она отметила, что попрощаться с ним можно во вторник, 10 сентября, в 12:00 в Михайловском соборе в Киеве. После чего состоится захоронение в области.

"Ярослав был искренним и веселым человеком, который посвятил всю свою — к сожалению, очень недолгую — жизнь борьбе с врагом. Это большая потеря для всех нас", — подчеркнула она.

По словам Гвоздяр, Олейник стал для нее первой коллегой в Министерстве, он многому ее научил, а она его.

"Искренние соболезнования родным и близким. Спасибо за службу Родине", — добавила она.

Экс-министр стратегической промышленности и ныне внештатный советник главы Офиса президента Александр Камышин рассказал, что "Локи" присоединился к министерству прямо с линии фронта прошлым летом. Он отвечал за работу с производителями дронов.

Важно

В Хмельницкой области произошло ДТП с автобусом, который вез детей в Карпаты: есть жертвы (фото)

"Погиб Ярослав Олейник. Он же "Локи". Один из первых членов обновленной команды МинСтратегПрома. Он присоединился к нам прошлым летом прямо с линии фронта. Отвечал за работу с производителями дронов", — отметил он.

До работы в Министерстве "Локи" работал в фонде "Вернись живым", он занимался развитием украинской отрасли беспилотников. Директор военного направления Андрей Рымарук также отреагировал на гибель Олейника.

"Этот мир уже не будет таким. Он не будет полным твоим позитивом и оптимизмом. Искренностью, откровенностью, а взвешенности учились у тебя все кому не лень. Мы еще полетаем вместе и не раз. Но этот мир уже не будет таким беспилотным, Локи!" — написал он.

Смерть Олейника также подтвердили в Министерстве.

"Мы будем помнить Ярослава всегда, и сделаем все, чтобы дело его жизни продолжалось и процветало. Беспилотники были его страстью, он верил в это и делал все, что мог и умел, чтобы это направление развивалось", — говорится в сообщении.

Ярослав Олейник: что о нем известно

В Минстратегпроме рассказали, что Олейник начал службу в рядах ВСУ с 2017 года и подразделении "Аэроразведка". Тогда он овладел профессией оператора разведывательного дрона. После 24 февраля 2022 года боец защищал Киевскую, Черниговскую область и другие регионы. Он участвовал в контрнаступлении в Харьковской области, в освобождении Купянска.

Кроме этого, Ярослав Олейник работал с фондом "Вернись живым", в том числе и обучая уже новое поколение операторов дронов.

"Локи" присоединился к команде Минстратегпрома с фронта в июле 2023 года. Он стал советником Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Работал также по направлению БПЛА, но уже на этапе их создания и масштабирования производства, применяя все свои умения и опыт, полученный на фронте. Был незаменимым членом команды, ведь подходил к работе с пониманием всех потребностей: от производителя до пилота", — говорится в сообщении.

Ярослав Олейник Фото: Александр Камышин/Telegram

Напомним, 29 августа стало известно, что нардеп и член комитета по нацбезопасности Рады Игорь Копытин попал в ДТП. Он и его водитель находились в тяжелом состоянии.

19 августа в Нацполиции сообщили, что вблизи Черновцов произошла авария, которую совершил пьяный священник. Грузовик с цистерной врезался в придорожный столб, после чего водитель решил скрыться с места происшествия.