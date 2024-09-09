Загинув радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник: що відомо (фото)

Ярослав Олійник доєднався до Мінстратегпрому прямо з фронту в липні 2023 року. Він відповідав за роботу з виробниками дронів, розповів позаштатний радник очільника Офісу президента Олександр Камишін.

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Вночі 8 вересня у ДТП загинув український військовий, радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ярослав Олійник з позивним "Локі". Про це повідомила заступниця міністра Ганна Гвоздяр у своєму Facebook.

"Сьогодні отримали трагічну звістку. Наш Ярослав Олійник вночі загинув разом з дружиною Ніною в ДТП", — написала Ганна Гвоздяр ввечері 8 вересня.

Вона зауважила, що попрощатися з ним можна у вівторок, 10 вересня, о 12:00 в Михайлівському соборі в Києві. Після чого відбудеться поховання в області.

"Ярослав був щирою та веселою людиною, що присвятила все своє — на жаль, дуже недовге — життя боротьбі з ворогом. Це велика втрата для всіх нас", — наголосила вона.

За словами Гвоздяр, Олійник став для неї першою колегою в Міністерстві, він багато чому її навчив, а вона його.

"Щирі співчуття рідним і близьким. Дякую за службу Батьківщині", — додала вона.

Ексміністр стратегічної промисловості та нині позаштатний радник очільника Офісу президента Олександр Камишін розповів, що "Локі" доєднався до міністерства прямо з лінії фронту минулого літа. Він відповідав за роботу з виробниками дронів.

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"Загинув Ярослав Олійник. Він же "Локі". Один з перших членів оновленої команди МінСтратегПрому. Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів", — зазначив він.

До роботи в Міністерстві "Локі" працював у фонді "Повернись живим", він займався розвитком української галузі безпілотників. Директор воєнного напрямку Андрій Римарук також відреагував на загибель Олійника.

"Цей світ вже не буде таким. Він не буде сповненим твоїм позитивом і оптимізмом. Щирістю, відвертістю, а виваженості вчились в тебе всі кому не лінь. Ми ще політаємо разом і не раз. Але цей світ вже не буде таким безпілотним, Локі!" — написав він.

Смерть Олійника також підтвердили в Міністерстві.

"Ми пам’ятатимемо Ярослава завжди, і зробимо все, щоб справа його життя продовжувалась і процвітала. Безпілотники були його пристрастю, він вірив у це і робив усе, що міг і вмів, щоб цей напрям розвивався", — йдеться у повідомленні.

Ярослав Олійник: що про нього відомо

У Мінстратегпрому розповіли, що Олійник почав службу в лавах ЗСУ з 2017 року і підрозділі "Аеророзвідка". Тоді він опанував фах оператора розвідувального дрона. Після 22 лютого 2022 року боєць захищав Київську, Чернігівську область та інші регіони. Він брав участь у контрнаступі в Харківській області, у звільненні Купʼянська.

Крім цього, Ярослав Олійник працював з фондом "Повернись живим", зокрема й навчаючи вже нову генерацію операторів дронів.

"Локі" доєднався до команди Мінстратегпрому з фронту в липні 2023 року. Він став радником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

"Працював також за напрямком БПЛА, але вже на етапі їх створення й масштабування виробництва, застосовуючи всі свої уміння й досвід, здобутий на фронті. Був незамінним членом команди, адже підходив до роботи з розумінням усіх потреб: від виробника до пілота", — йдеться у повідомленні.

Ярослав Олійник Фото: Олександр Камишiн/Telegram

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що нардеп та член комітету з нацбезпеки Ради Ігор Копитін потрапив у ДТП. Він та його водій перебували у важкому стані.

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