Задержание Усика в Польше: генконсул Украины в Кракове "срочно" выехал в аэропорт, — МИД

В МИД заявили, что Андрей Сибига уже обратился к своему польскому коллеге с целью немедленно разрешить эту ситуацию. Позже Зеленский сообщил, что боксера отпустили.

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Генконсул Украины в Кракове "срочно" выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств задержания украинского спортсмена Александра Усика. Об этом "Радио Свобода" сообщил представитель МИД Георгий Тихий.

В комментарии от МИД указано, что Украина "категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону".

"Кроме того, министр Андрей Сибига уже обратился к своему польскому коллеге с целью немедленно разрешить эту ситуацию. Министр также поручил Генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением", — сказано в сообщении министерства.

Кроме того, украинский нардеп и спортсмен Жан Беленюк у себя в Telegram написал, что с Усиком все в порядке.

"Как будто все ок, скоро Саню должны отпустить. Подробности, думаю, он сам озвучит. Всем в тихую ночь", — сказано в сообщении.

Беленюк о задержании Усика Фото: Скриншот

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимр Зеленский у себя в Telegram сообщил, что поговорил по телефону с Александром Усиком, когда он был задержан.

"Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону. Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова", — написал он.

По его словам, Усика уже отпустили и его больше никто не задерживает.

Задержание Усика: что известно

Напомним, вечером 17 сентября стало известно, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик был задержан в Польше. Его в наручниках заметили в аэропорту Кракова. На данный момент пока неизвестно, что стало причиной задержания украинского боксера. На обнародованном видео видно, как он в сопровождении охраны идет в помещение с наручниками на руках.

Жена Александра Усика Екатерина впоследствии успокоила украинцев.

"Все нормально, все хорошо", — написала она.

Напомним, Усик заявил, что хочет стать министром спорта Украины. Боксер признался, что хотел бы работать с детьми, и не только в спорте. Спортсмен поделился, что с удовольствием научил бы их тем вещам, которые умеет сам.