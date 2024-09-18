Затримання Усика в Польщі: генконсул України в Кракові "терміново" виїхав в аеропорт, — МЗС

У МЗС заявили, що Андрій Сибіга вже звернувся до свого польського колеги з метою негайно вирішити цю ситуацію. Пізніше Зеленський повідомив, що боксера відпустили.

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Генконсул України в Кракові "терміново" виїхав в аеропорт для з'ясування обставин затримання українського спортсмена Олександра Усика. Про це "Радіо Свобода" повідомив представник МЗС Георгій Тихий.

У коментарі від МЗС зазначено, що Україна "категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина і чемпіона".

"Крім того, міністр Андрій Сибіга вже звернувся до свого польського колеги з метою негайно вирішити цю ситуацію. Міністр також доручив Генконсулу висловити протест і обурення таким ставленням", — сказано в повідомленні міністерства.

Крім того, український нардеп і спортсмен Жан Беленюк у себе в Telegram написав, що з Усиком усе гаразд.

"Начебто все ок, скоро Саню мають відпустити. Подробиці, думаю, він сам озвучить. Усім тихої ночі", — сказано в повідомленні.

Беленюк про затримання Усика Фото: Скриншот

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у себе в Telegram повідомив, що поговорив телефоном з Олександром Усиком, коли його було затримано.

"Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина і чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова", — написав він.

За його словами, Усика вже відпустили і його більше ніхто не затримує.

Затримання Усика: що відомо

Нагадаємо, увечері 17 вересня стало відомо, що абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика затримали в Польщі. Його в наручниках помітили в аеропорту Кракова. Наразі поки невідомо, що стало причиною затримання українського боксера. На оприлюдненому відео видно, як він у супроводі охорони йде в приміщення з наручниками на руках.

Дружина Олександра Усика Катерина згодом заспокоїла українців.

"Все нормально, все добре", — написала вона.

Нагадаємо, Усик заявив, що хоче стати міністром спорту України. Боксер зізнався, що хотів би працювати з дітьми, і не тільки в спорті. Спортсмен поділився, що із задоволенням навчив би їх тих речей, які вміє сам.