Затримання Усика в Польщі: генконсул України в Кракові "терміново" виїхав в аеропорт, — МЗС
У МЗС заявили, що Андрій Сибіга вже звернувся до свого польського колеги з метою негайно вирішити цю ситуацію. Пізніше Зеленський повідомив, що боксера відпустили.
Генконсул України в Кракові "терміново" виїхав в аеропорт для з'ясування обставин затримання українського спортсмена Олександра Усика. Про це "Радіо Свобода" повідомив представник МЗС Георгій Тихий.
У коментарі від МЗС зазначено, що Україна "категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина і чемпіона".
"Крім того, міністр Андрій Сибіга вже звернувся до свого польського колеги з метою негайно вирішити цю ситуацію. Міністр також доручив Генконсулу висловити протест і обурення таким ставленням", — сказано в повідомленні міністерства.
Крім того, український нардеп і спортсмен Жан Беленюк у себе в Telegram написав, що з Усиком усе гаразд.
"Начебто все ок, скоро Саню мають відпустити. Подробиці, думаю, він сам озвучить. Усім тихої ночі", — сказано в повідомленні.
Реакція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський у себе в Telegram повідомив, що поговорив телефоном з Олександром Усиком, коли його було затримано.
"Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина і чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова", — написав він.
За його словами, Усика вже відпустили і його більше ніхто не затримує.
Затримання Усика: що відомо
Нагадаємо, увечері 17 вересня стало відомо, що абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика затримали в Польщі. Його в наручниках помітили в аеропорту Кракова. Наразі поки невідомо, що стало причиною затримання українського боксера. На оприлюдненому відео видно, як він у супроводі охорони йде в приміщення з наручниками на руках.
Дружина Олександра Усика Катерина згодом заспокоїла українців.
"Все нормально, все добре", — написала вона.
Нагадаємо, Усик заявив, що хоче стати міністром спорту України. Боксер зізнався, що хотів би працювати з дітьми, і не тільки в спорті. Спортсмен поділився, що із задоволенням навчив би їх тих речей, які вміє сам.