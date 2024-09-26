В Киеве россиянин похитил гражданина Турции: Нацполиция задержала банду сообщников (фото)

Банда из Киевской области, похитившая 28-летнего турка, была вооружена пистолетом и гранатами, сообщили правоохранители. Возглавлял банду россиянин, который воевал против Украины на Донбассе.

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Банда преступников, возглавляемая гражданином РФ, требовала 100 тыс. долл. у гражданина Турции, жившего в Киеве. Когда жертва отказалась отдавать деньги, начались пытки. Мужчину заковали в наручники и вывезли в лес в багажнике. О спасении человека, которому угрожали насилием и смертью, пресс-служба Национальной полиции рассказала на странице Facebook.

Днем 26 сентября пресс-служба полиции опубликовала сообщение о преступлении четырех граждан, которые выдавали себя за правоохранителей. При этом один из них — россиянин, который воевал на стороне боевиков во время АТО и отсидел за это в тюрьме. Преступники похитили 28-летнего турка: избивали и пытали, требуя 100 тыс. долл. Когда мужчина не согласился отдавать деньги, его положили в багажник легкового автомобиля и решили отвезти в лес, чтобы убить. Национальная полиция провела спецоперацию и вовремя предотвратила преступление. В итоге жертву спасли, а похитителей задержали, говорится в сообщении на Facebook.

Правоохранители опубликовали фото с места событий. На одном из фото можно увидеть турка, держащего в руках наручники, которые надели на него преступники. На втором фото — автомобиль, в багажнике которого везли жертву. Также видим одного из похитителей, который сидит на земле со скованными за спиной руками.

Спецоперация полиции — гражданин Турции, похищенный россиянин Фото: Национальная полиция Спецоперация полиции — автомобиль и угонщик в Киеве Фото: Национальная полиция

На других фото полиция показала двух фигурантов, которых уложили лицами в асфальт. Имена фигурантов не указаны. Впрочем, рассказали о главаре. Главарь банды похитителей — 38-летний гражданин РФ, который отсидел срок за участие в деятельности боевиков так называемой "ДНР". В свое время его задержали и он отсидел срок в тюрьме, уточнила пресс-служба ведомства. Имя фигуранта, а также, сколько лет фигурант отсидел, тоже не известно.

Спецоперация полиции — один из похитителей в Киеве Фото: Национальная полиция Спецоперация полиции — в Киеве задержали банду похитителей Фото: Национальная полиция

Правоохранители показали, чем была вооружена банда похитителей. На одном фото — пистолет и скотч, которым планировали обмотать жертву. На втором — две гранаты.

Спецоперация полиции — фото пистолета похитителей из Киева Фото: Национальная полиция Спецоперация полиции — фото гранат похитителей из Киева Фото: Национальная полиция

Пресс-служба Нацполиции сообщила, что банда похитителей подозревается в преступлении, за которое могут наказать 15-летним заключением.

Отметим, 25 сентября полицейские Кривого Рога Днепропетровской области сообщили о спецоперации по задержанию двух мужчин, которые совершили стрельбу в Ингулецком районе города. Как выяснилось, подозреваемые расстреляли автомобиль и ранили двух человек. После этого стрелки скрылись с места преступления. Позже полиция объяснила, что за жертвами злоумышленники следили с использованием двух авто: одно из них нашли. О задержании преступников информации пока не поступало.

Напоминаем, в июле в СМИ рассказали детали похищения младенца в Кременчуге и о спецоперации полиции по поиску злоумышленников.