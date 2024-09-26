У Києві росіянин викрав громадянина Туреччини: Нацполіція затримала банду спільників (фото)

Банда з Київської області, яка викрала 28-річного турка, була озброєна пістолетом і гранатами, повідомили правоохоронці. Очолював банду росіянин, який воював проти України на Донбасі.

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Банда злочинців, очолювана громадянином РФ, вимагала 100 тис. дол. у громадянина Туреччини, який жив у Києві. Коли жертва відмовилася віддавати гроші, почались катування. Чоловіка закували в кайданки і вивезли до лісу в багажнику. Про порятунок людини, якій загрожували насильством і смертю, пресслужба Національної поліції розповіла на сторінці Facebook.

Удень 26 вересня пресслужба поліції опублікувала допис про злочин чотирьох громадян, які видавали себе за правоохоронців. Водночас один з них — росіянин, який воював на боці бойовиків під час АТО і відсидів за це у в'язниці. Злочинці викрали 28-річного турка: били та катували, вимагаючи 100 тис. дол. Коли чоловік не погодився віддавати гроші, його поклали в багажник легкового автомобіля і вирішили відвезти до лісу, щоб убити. Національна поліція провела спецоперацію і вчасно запобігла злочину. Врешті жертву врятували, а викрадачів затримали, йдеться у дописі на Facebook.

Правоохоронці опублікували фото з місця подій. На одному з фото можна побачити турка: він тримає в руках кайданки, які надягнули на нього злочинці. На другому фото — автомобіль, в багажнику якого везли жертву. Також бачимо одного з викрадачів, який сидить на землі зі скутими за спиною руками.

Спецоперація поліції — громадянин Туреччини, викрадений росіянин Фото: Національна поліція Спецоперація поліції — автомобіль і викрадач у Києві Фото: Національна поліція

На інших фото поліція показала двох фігурантів, яких поклали обличчями в асфальт. Імена фігурантів не вказані. Натомість розповіли про ватажка. Ватажок банди викрадачів — 38-річний громадянин РФ, який відсидів термін за участь у дільності бойовиків так званої "ДНР". Свого часу його затримали і він відсидів термін у в'язниці, уточнила пресслужба відомства. Ім'я фігуранта, а також, скільки років фігурант відсидів, теж не відомо.

Спецоперація поліції - один з викрадачів у Києві Фото: Національна поліція Спецоперація поліції - у Києві затримали банду викрадачів Фото: Національна поліція

Правоохоронці показали, чим була озброєна банда викрадачів. На одному фото — пістолет і скотч, яким планували обмотати жертву. На другому — дві гранати.

Спецоперація поліції - фото пістолета викрадачів з Києва Фото: Національна поліція Спецоперація поліції - фото гранат викрадачів з Києва Фото: Національна поліція

Пресслужба Нацполіції повідомила, що банда викрадачів підозрюється у злочині, за який можуть покарати 15-річним ув'язненням.

Зазначимо, 25 вересня поліцейські Кривого Рогу Дніпропетровської області повідомили про спецоперацію з затримання двох чоловіків, які вчинили стрілянину в Інгулецькому районі міста. Як з'ясувалось, підозрювані розстріляли автомобіль та поранили двох людей. Після цього стрільці зникли з місця злочину. Згодом поліція пояснила, що за жертвами зловмисники стежили з використанням двох авто: одне з них згодом відшукали. Про затримання злочинців інформації поки що не надходило.

Нагадуємо, у липні у ЗМІ розповіли деталі викрадення немовляти у Кременчуці та про спецоперацію поліції з пошуку зловмисників.