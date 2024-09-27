СМИ сообщили об "обмене" детьми между Украиной и РФ: появилась реакция Лубинца

Украина не удерживает российских детей на своей территории, подчеркнул омбудсмен Дмитрий Лубинец. Если же такие находятся здесь — никто не препятствует, чтобы они вернулись в РФ.

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Никакого соглашения об обмене детьми между Россией и Украиной при посредничестве Катара не было заключено. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что Катар выступает посредником именно в возвращении незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей. В то же время, подчеркнул омбудсмен, Украина не похищала и не удерживает российских детей на своей территории, не препятствует в их возвращении в Россию, если они находятся на нашей территории.

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"Международное гуманитарное право не предусматривает такого процесса как обмен детьми", — пояснил чиновник, добавив, что указанная ситуация выглядит, как "откровенное продвижение российских нарративов".

"До какого цинизма надо дойти, чтобы предложить подобный механизм возвращения украинских детей из депортации?", — выразил свое возмущение Дмитрий Лубинец.

Напомним, французское издание Le Monde со ссылкой на неназванного катарского чиновника сообщило о якобы "обмене детьми" между Украиной и Россией. В Украину, как отмечалось, должны вернуться один взрослый и девять несовершеннолетних от 12 до 17 лет, а в Россию отправятся четверо детей, от 2 до 7 лет.

Также Фокус писал, что родственники российских пленных, которые находятся в Украине, могут приехать к ним, но не делают этого. Ирина Крынина, которая приехала в Украину за своим гражданским мужем Евгением Ковтковым, стала первой и единственной неравнодушной россиянкой.