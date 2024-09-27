ЗМІ повідомили про "обмін" дітьми між Україною та РФ: з'явилась реакція Лубінця
Україна не утримує російських дітей на своїй території, наголосив омбудсман Дмитро Лубінець. Якщо ж такі перебувають тут — ніхто не перешкоджає, аби вони повернулися до РФ.
Жодної угоди про обмін дітьми між Росією та Україною при посередництві Катару не було укладено. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Він зазначив, що Катар виступає посередником саме у поверненні незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей. Водночас, наголосив омбудсман, Україна не викрадала і не утримує російських дітей на своїй території, не перешкоджає в їх поверненні в Росію, якщо вони перебувають на нашій території.Важливо
"Міжнародне гуманітарне право не передбачає такого процесу як обмін дітьми", — пояснив посадовець, додавши, що зазначена ситуація виглядає, як "відверте просування російських наративів".
"До якого цинізму треба дійти, щоб запропонувати подібний механізм повернення українських дітей з депортації?", — висловив своє обурення Дмитро Лубінець.
Нагадаємо, французьке видання Le Monde з посиланням на неназваного катарського чиновника повідомило про нібито "обмін дітьми" між Україною та Росією. До України, як зазначалося, мають повернутися один дорослий та дев'ять неповнолітніх від 12 до 17 років, а до Росії відправляться четверо дітей, від 2 до 7 років.
Також Фокус писав, що родичі російських полонених, які знаходяться в Україні, можуть приїхати до них, але не роблять цього. Ірина Криніна, яка приїхала в Україну за своїм цивільним чоловіком Євгеном Ковтковим, стала першою і єдиною небайдужою росіянкою.