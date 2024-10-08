Не помогли с женой: украинец устроил дебош в приемной Минсоцполитики (видео)

Хулиган неожиданно начал бить окна, опрокидывать мебель и ругаться, перепугав работников и посетителей. Свою агрессию он объяснил неудачей в личной жизни.

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32-летний уроженец Волынской области разгромил приемную граждан Министерства социальной политики Украины. Деталями и кадрами с места событий 8 октября поделилась пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В конце сентября в приемную зашел мужчина и неожиданно начал вести себя агрессивно. Он бил стулом окна, опрокидывал офисную мебель и технику, выкрикивал нецензурные слова.

Испуганные работники и посетители едва успели выбежать на улицу, где вызвали полицию. Выяснилось, что хулиган проездом в Киеве. На учете у психиатра или нарколога он не стоял, в армии не служил, официально нигде не работал.

"Свою агрессию он объяснил жизненными неурядицами, мол, долгое время не мог познакомиться с порядочной женщиной и создать семью, а, по его мнению, государственные учреждения не желали помочь ему в этом вопросе", — передали в прокуратуре.

Фото с места событий Фото: Киевская городская прокуратура Фото с места событий Фото: Киевская городская прокуратура

Теперь украинца будут судить в Киеве за хулиганство. Ему грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен, пробационный надзор до трех лет или ограничение свободы на те же три года.

Напомним, 3 октября Полтавский областной совет начал подготовку к голосованию по запрету Telegram. Депутаты аргументировали необходимость такого решения риском слива данных.

В СМИ 8 октября сообщили, что бывшего кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика нашли мертвым. Сообщается, что мужчина мог покончить с собой из охотничьего оружия.