Не допомогли з дружиною: українець влаштував бешкет у приймальні Мінсоцполітики (відео)

Хуліган зненацька почав бити вікна, перекидати меблі та лаятись, перелякавши працівників і відвідувачів. Свою агресію він пояснив невдачею в особистому житті.

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32-річний уродженець Волинської області розгромив приймальню громадян Міністерства соціальної політики України. Деталями та кадрами з місця подій 8 жовтня поділилася пресслужба Київської міської прокуратури.

Наприкінці вересня до приймальні зайшов чоловік та зненацька почав поводитись агресивно. Він бив стільцем вікна, перекидав офісні меблі й техніку, викрикував нецензурні слова.

Перелякані працівники та відвідувачі ледве встигли вибігти надвір, де викликали поліцію. З’ясувалось, що хуліган проїздом у Києві. На обліках у психіатра або нарколога він не стояв, у війську не служив, офіційно ніде не працював.

"Свою агресію він пояснив життєвими негараздами, мовляв, тривалий час не міг познайомитись із порядною жінкою та створити сім’ю, а, на його думку, державні установи не бажали допомогти йому у цьому питанні", — передали у прокуратурі.

Фото з місця подій Фото: Київська міська прокуратура Фото з місця подій Фото: Київська міська прокуратура

Тепер українця судитимуть у Києві за хуліганство. Йому загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень, пробаційний нагляд до трьох років або обмеження волі на ті ж три роки.

Нагадаємо, 3 жовтня Полтавська обласна рада почала підготовку до голосування щодо заборони Telegram. Депутати аргументували необхідність такого рішення ризиком злиття даних.

У ЗМІ 8 жовтня повідомили, що колишнього кандидата у мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика знайшли мертвим. Повідомляється, що чоловік міг вкоротити собі віку з мисливської зброї.