В Черкасской области двое мужчин продали 200 автомобилей, предназначенных для ВСУ (фото)

По данным следствия, фигуранты оформляли внедорожники как гуманитарную помощь для украинской армии, однако в дальнейшем продавали их за наличные.

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В городе Смела Черкасской области задержали двух мужчин за продажу около 200 автомобилей, которые они должны были передать на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.

По данным следствия, 40 и 32-летние жители Смелы наладили схему завоза транспортных средств в качестве гуманитарной помощи.

"Несмотря на запрет продажи гумпомощи, которую они должны были безвозмездно передать ВСУ, дельцы продавали авто гражданским лицам за наличные", — говорится в сообщении.

Покупателей дельцы подыскивали через интернет.

В полиции уточнили, что по такой схеме фигуранты реализовали более 190 автомобилей на общую сумму около 31,5 миллионов гривен.

Мужчин задержали во время получения 15 тысяч долларов за продажу трех внедорожников марок BMW X5, Mercedes ML 270 и VW Touran.

"Подозреваемым избрали меры пресечения: одному — круглосуточный домашний арест, другому — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 90 840 гривен", — отметили в полиции.

Фигурантам грозит до семи лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, 15 октября в Ужгороде задержали руководство университета за фиктивное обучение 300 мужчин.

10 октября СБУ задержала мужчину, который по заданию российских спецслужб мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы скорректировать огонь по своему подразделению.