На Черкащині двоє чоловіків продали 200 автомобілів, призначених для ЗСУ (фото)

За даними слідства, фігуранти оформлювали позашляховики як гуманітарну допомогу для української армії, проте надалі продавали їх за готівку.

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У місті Сміла Черкаської області затримали двох чоловіків за продаж близько 200 автомобілів, які вони мали передати на потреби Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба поліції Черкаської області.

За даними слідства, 40 та 32-річні мешканці Сміли налагодили схему завезення транспортних засобів як гуманітарну допомогу.

"Попри заборону продажу гумдопомоги, яку вони мали безоплатно передати ЗСУ, ділки продавали авто цивільним особам за готівку", — йдеться у повідомленні.

Покупців ділки підшукували через інтернет.

В поліції уточнили, що за такою схемою фігуранти реалізували понад 190 автомобілів на загальну суму близько 31,5 мільйонів гривень.

Чоловіків затримали під час отримання 15 тисяч доларів за продаж трьох позашляховиків марок BMW X5, Mercedes ML 270 та VW Touran.

"Підозрюваним обрали запобіжні заходи: одному – цілодобовий домашній арешт, іншому — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 90 840 гривень", — наголосили в поліції.

Фігурантам загрожує до семи років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 15 жовтня в Ужгороді затримали керівництво університету за фіктивне навчання 300 чоловіків.

10 жовтня СБУ затримала чоловіка, який за завданням російських спецслужб мобілізувався до лав Збройних сил України, щоб скоригувати вогонь по своєму підрозділу.