Штурм собора в Черкассах: полиция открыла уголовное производство, детали (фото, видео)

Участникам драки грозит от 2 до 5 лет лишения свободы, рассказали правоохранители.

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По факту хулиганства в Свято-Михайловском соборе полиция Черкасской области начала уголовное производство. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Правоохранители рассказали, что инцидент произошел утром 17 октября. В полиции сразу отреагировали на происшествие и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

"Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи Черкасского районного управления полиции в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Максимальное наказание, которое может грозить по санкции статьи — лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Следственные действия продолжаются", — говорится в сообщении.

Выяснено, что хулиганские действия совершила группа лиц действия на территории и внутри храма. В результате нескольким гражданам нанесены телесные повреждения. В полиции сообщили, что уже опрошены участники конфликта, сейчас устанавливаются свидетели и очевидцы инцидента, изучаются обнародованные в соцсетях видеозаписи.

В Нацполиции возбудили уголовное дело по факту драки в соборе В полиции отреагировали на драку в одном из соборов Черкасс

Драка в Свято-Михайловском соборе: что известно

Напомним, гнев сторонников УПЦ вызвало то, что Свято-Михайловский храм в центре Черкасс перешел к Православной церкви. Они устроили разборки на территории собора.

Известно, что на территорию собора силой ворвались около сотни людей в камуфляже и балаклавах, выгнали верующих и сорвали камеры наблюдения.

На событие отреагировал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Он приглашал прийти в храм и высказать мнение относительно существования "московской церкви" в городе.

Капеллан ПЦУ Владимир Ридный также отметил, что крупнейший православный храм Украины перешел в ПЦУ. Он пригласил к молитве в Гарнизонном храме на украинском языке

Издание "Вголос" сообщало, что руководитель Черкасской епархии УПЦ Денис Снигирев, который правил в этом храме, и его ближайшее окружение имеют тесные связи с Россией. Ему уже были вручены подозрения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что 16 октября в городе Смела Черкасской области задержали двух мужчин за продажу около 200 автомобилей, которые они должны были передать на нужды Вооруженных сил Украины. Они оформляли машины как гуманитарную помощь для украинской армии, однако в дальнейшем продавали их за наличные.

В тот же день стало известно, что в Черкассах работника прокуратуры задержали за сексуальное насилие над ребенком. Его подозревают сразу в трех сексуальных преступлениях.