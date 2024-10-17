Штурм собору в Черкасах: поліція відкрила кримінальне провадження, деталі (фото, відео)

Учасникам бійки загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі, розповіли правоохоронці.

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За фактом хуліганства у Свято-Михайлівському соборі поліція Черкащини розпочала кримінальне провадження. Про це повідомили в Національній поліції України.

Правоохоронці розповіли, що інцидент стався вранці 17 жовтня. В поліції відразу відреагували на подію та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Усі обставини події встановлюють слідчі Черкаського районного управління поліції у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Максимальне покарання, яке може загрожувати за санкцією статті — позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Слідчі дії тривають", — йдеться в повідомленні.

З'ясовано, що хуліганські дії вчинила група осіб дії на території та всередині храму. В результаті кільком громадянам завдано тілесних ушкоджень. В поліції повідомили, що вже опитані учасники конфлікту, наразі встановлюються свідки та очевидці інциденту, вивчаються оприлюднені в соцмережах відеозаписи.

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Бійка у Свято-Михайлівському соборі: що відомо

Нагадаємо, гнів прихильників УПЦ викликало те, що Свято-Михайлівський храм в центрі Черкас перейшов до Православної церкви. Вони влаштували розбірки на території собору.

Відомо, що на територію собору силою увірвались майже сотня людей у камуфляжі та балаклавах, вигнали вірян та зірвали камери спостереження.

На подію відреагував мер Черкас Анатолій Бондаренко. Він запрошував прийти в храм та висловити думку стосовно існування "московської церкви" у місті.

Капелан ПЦУ Володимир Рідний також наголосив, що найбільший православний храм України перейшов до ПЦУ. Він запросив до молитви в Гарнізонному храмі українською мовою.

Видання "Вголос" повідомляло, що керівник Черкаської єпархії УПЦ Денис Снігірьов, який правив у цьому храмі, та його найближче оточення мають тісні зв’язки з Росією. Йому вже були вручені підозри відразу за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що 16 жовтня у місті Сміла Черкаської області затримали двох чоловіків за продаж майже 200 автомобілів, які вони мали передати на потреби Збройних сил України. Вони оформлювали машини як гуманітарну допомогу для української армії, проте надалі продавали їх за готівку.

Того ж дня стало відомо, що в Черкасах працівника прокуратури затримали за сексуальне насильство над дитиною. Його підозрюють одразу у трьох сексуальних злочинах.