Действовали во время комендантского: пятеро мужчин украли в Ровно более 50 мопедов (фото)

На то, чтобы присвоить полсотни чужих скутеров, украинцам понадобился всего месяц. Их поймали благодаря наблюдательному 60-летнему ровенчанину.

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В Ровно разоблачили преступную группу, которая в течение месяца занималась кражей мопедов по ночам "по наводке". Деталями дела 22 октября поделилась пресс-служба полиции Ровенской области.

21 октября примерно в 5:00 в полицию позвонил 60-летний житель. Мужчина рассказал, что увидел, как незнакомцы загружали ворованные с территории предприятия его скутеры. Сам владелец в этот момент преследовал бус.

Патрульные нашли похожий бус на АЗС. В нем действительно были восемь скутеров, но водитель и пассажиры убеждали, что они куплены. На место вызвали следственно-оперативную группу, которая подтвердила факт кражи и изъяла транспорт.

Фото, сделанные правоохранителями Фото: Национальная полиция

Впоследствии во время обысков у мужчин изъяли 49 мопедов, пять из них — разобраны на детали. Фигурантами дела стали пятеро жителей Ровенского района в возрасте 27-36 лет.

"Они признались, что по полученной информации сначала присматривались к объекту, а в конце сентября начали воровать: сначала запчасти, а потом — и сами двухколесные", — передала пресс-служба.

Фото, сделанные правоохранителями Фото: Национальная полиция

Впоследствии в полиции рассказали подробнее о схеме, по которой действовали воры.

"До начала комендантского часа проникали на территорию, вывозили товар и прятали его в кусты. Паковали в бус утром, по завершению временных ограничений. Краденое доставляли в складское помещение, которое арендовал один из группы", — отметили в ведомстве.

Фото, сделанные правоохранителями Фото: Национальная полиция Фото, сделанные правоохранителями Фото: Национальная полиция

На этом объекте и были обнаружены краденые мопеды, в том числе разобранные. Всего примерно за месяц пятеро мужчин успели украсть более 50 двухколесных.

Все пятеро были помещены в изолятор. Им грозит заключение на 5-8 лет.

Фото, сделанные правоохранителями Фото: Национальная полиция Фото, сделанные правоохранителями Фото: Национальная полиция

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