Діяли під час комендантської: п'ятеро чоловіків вкрали у Рівному понад 50 мопедів (фото)

На те, щоб привласнити півсотні чужих скутерів, українцям знадобився лише місяць. Їх спіймали завдяки спостережливому 60-річному рівнянину.

Related video

У Рівному викрили злочинну групу, яка протягом місяця займалась крадіжкою мопедів ночами "за наведенням". Деталями справи 22 жовтня поділилась пресслужба поліції Рівненської області.

21 жовтня приблизно о 5:00 у поліцію подзвонив 60-річний рівнянин. Чоловік розповів, що побачив, як незнайомці завантажували крадені з території підприємства його скутери. Сам власник в цей момент переслідував бус.

Патрульні знайшли схожий бус на АЗС. У ньому дійсно були вісім скутерів, але водій й пасажири переконували, що вони куплені. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка підтвердила факт крадіжки й вилучила транспорт.

Фото, зроблені правоохоронцями Фото: Національна поліція

Згодом під час обшуків у чоловіків вилучили 49 мопедів, п’ять з них — розібрані на деталі. Фігурантами справи стали п’ятеро жителів Рівненського району віком 27-36 років.

"Вони зізнались, що за отриманою інформацією спершу придивлялись до об’єкта, а наприкінці вересня почали красти: спочатку запчастини, а потому — і самі двоколісні", — передала пресслужба.

Фото, зроблені правоохоронцями Фото: Національна поліція

Згодом у поліції розповіли детальніше про схему, за якою діяли крадії.

"До початку комендантської години проникали на територію, вивозили товар та ховали його в кущі. Пакували у бус вранці, по завершенню часових обмежень. Крадене доставляли у складське приміщення, яке орендував один із групи", — зазначили у відомстві.

Фото, зроблені правоохоронцями Фото: Національна поліція Фото, зроблені правоохоронцями Фото: Національна поліція

На цьому об’єкті й були виявлені крадені мопеди, в тому числі розібрані. Загалом приблизно за місяць п’ятеро чоловіків встигли вкрасти понад 50 двоколісних.

Усі п’ятеро були поміщені в ізолятор. Їм загрожує ув’язнення на 5-8 років.

Фото, зроблені правоохоронцями Фото: Національна поліція Фото, зроблені правоохоронцями Фото: Національна поліція

Нагадаємо, прикордонники викрили багатодітного українця, який намагався виїхати до дітей "в інкубаторі". Коли йому вказали на невідповідність у "легенді", чоловік заявив про післяпологову депресію.

У Запоріжжі рибалки виловили осетра, якого не бачили вже 70 років. Червонокнижна рибина могла потрапити у Дніпро внаслідок злочину ЗС РФ.