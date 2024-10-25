Мог быть поджог: в Запорожье вместе с собаками сгорел приют для животных (видео)

Пользователи соцсетей сообщают, что ожоги также получила владелица приюта. На месте происшествия работают правоохранители, которые должны выяснить, действительно ли приют подожгли намеренно.

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В Запорожье возник пожар в приюте для животных "Хвостики", в результате чего пятеро собак сгорели заживо. Об этом сообщила пресс-служба полиции Запорожской области.

"Возгорание возникло в частном приюте для животных в Запорожском районе областного центра... Пожар локализован, однако, по предварительным сведениям, пять собак сгорели в вольерах", — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что на месте работают криминалисты, следственно-оперативная группа полиции и спасатели.

"После установления причины возгорания события будет предоставлена правовая квалификация", — отметили в пресс-службе.

В то же время на странице приюта в Facebook обнародовано видео пожара. За кадром мужской голос утверждает, что это мог быть умышленный поджог.

"Смотрите, что люди в Запорожье делают — подожгли приют с собаками. Собаки сгорели заживо", — сказал мужчина.

В комментариях под видео пользователи также сообщают, что владелица приюта Елена Джима получила ожоги.

Напомним, 24 октября городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что хозяина собаки, который загрыз лебедя, мобилизовали в ряды ВСУ.

Фокус также писал о том, что в Германии женщина 5 лет судилась за мопса, которого ей продал госслужащий.