Міг бути підпал: у Запоріжжі разом з собаками згорів притулок для тварин (відео)

Користувачі соцмереж повідомляють, що опіки також отримала власниця притулку. На місці події працюють правоохоронці, які мають з'ясувати, чи справді притулок підпалили навмисно.

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У Запоріжжі здійнялась пожежа у притулку для тварин "Хвостики", внаслідок чого п'ятеро собак згоріли живцем. Про це повідомила пресслужба поліції Запорізької області.

"Займання виникло в приватному прихистку для тварин у Запорізькому районі обласного центру… Пожежу локалізовано, однак, за попередніми відомостями, пʼять собак згоріли у вольєрах", — йдеться у повідомленні.

В поліції уточнили, що на місці працюють криміналісти, слідчо-оперативна група поліції та рятувальники.

"Після встановлення причини займання події буде надано правову кваліфікацію", — зазначили в пресслужбі.

Водночас на сторінці прихистку у Facebook оприлюднене відео пожежі. За кадром чоловічий голос стверджує, що це міг бути навмисний підпал.

"Дивіться, що люди у Запоріжжі роблять — підпалили притулок з собаками. Собаки згоріли живцем", — сказав чоловік.

У коментарях під відео користувачі також повідомляють, що власниця притулку Олена Джима отримала опіки.

Нагадаємо, 24 жовтня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що господаря собаки, який загриз лебедя, мобілізували до лав ЗСУ.

Фокус також писав про те, що у Німеччині жінка 5 років судилась за мопса, якого їй продав держслужбовець.